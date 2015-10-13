El Nusra Rusya'yı tehdit etti



Suriye kökenli El Nusra Cephesi'nin Kafkaslar'daki uzantıları, Rusya'yı Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle tehdit etti.

El Nusra bağlantılı Kafkaslar'daki El Kaide lideri Ebu Muhammed El Colani, Rus sivil ve askerlerini hedef alan intikam saldırıları düzenlenmesi çağrısında bulunarak "Eğer Rus ordusu Suriye'deki halkı öldürürse, o zaman kendi halkı da ölür. Eğer onlar askerlerimizi öldürürse, onların askerleri de ölür. Göze göz dişe diş" ifadelerini kullandı.

El Colani, Rusya'daki 'savaş'ın Rusya açısından 'feci sonuçları' olacağını iddia etti.

Rus savaş uçakları, eylül ayı sonunda başlattığı askeri hava operasyonlarında Suriye'deki El Nusra ve Esad karşıtı diğer İslamcı grupları da hedef alıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu araziye bugün iki füzenin isabet ettiği bildirildi. Büyükelçilik sözcüsü Eldar Kurbanov, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Füzeleri kimin fırlattığı henüz bilinmiyor.