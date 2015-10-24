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Dünya

Suriye ordusu, El Nusra komutanını öldürdü

Nusra Cephesi'nin Halep Emiri Ebu Süleyman Mısri, Suriye ordusu ile girdiği çatışmada öldürüldü

24 Ekim 2015 19:19

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin 'Halep Emiri' Ebu Süleyman Mısri, Suriye ordusu ile girdiği çatışmada öldürüldü.

38 yaşındaki Mısri, Suriye ordusu ile bu sabah Halep'in güneyinde çatışmaya girdi. Mısri, başından aldığı kurşunla öldürülürken, aynı çatışmada birkaç El Nusra militanı daha öldürüldü. Sputnik'te yer alan habere göre Mısri, daha önce de İdlib bölgesinde Suriye ordusuna karşı savaşmıştı.

Mısırlı olan ve üç yıl önce Suriye'ye gelerek El Nusra saflarında Suriye ordusuna karşı savaşan Mısri, daha önce de birçok çatışmada yaralanmıştı. 

 

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