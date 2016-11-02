Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel PFDK'ya sevk edildi

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'dan 4 oyuncuya kırmızı kart göstererek eleştirilere hedef olan hakem Deniz Ateş Bitnel, Trabzon’da bir yerel gazeteye verdiği söyleşi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzon’un yerel basın kuruluşlarından Son Kale Trabzon'dan Asım Turan verdiği iddia edilen söyleşide Bitnel’in “Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirilmeleri sonucu oldu. Bu maç ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm” dediği öne sürülmüştü. Bitnek daha sonra Fanatik’e yaptığı açıklamada “Asla böyle bir röportajım olmamıştır” ifadelerini kullanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Ateş Bitnel'le görüştüğünü belirterek, "Röportaj vermedim, sözlerimi çarpıtıp, sızdırmışlar" dediğini ifade etmişti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Deniz Ateş Bitnel'i Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. maddesi gereği disiplin kuruluna gönderdi. TFF'nin resmi internet sitesinde, disiplin sevkleri ile ilgili yapılan açıklamada, "A Klasman Hakemi DENİZ ATEŞ BİTNEL'in Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/1. maddesinin ihlali nedeniyle 01.11.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.



İşte o madde





MADDE 38 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

a) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.



Hatırlanacağı üzere Deniz Ateş Bitnel'in görev yaptığı geçen sezon sezonki Galatasaray - Trabzonspor maçı Cim Bom lehine 2-1 sona ermiş, Karadeniz ekibi aleyhine 4 kırmızı kart çıkmıştı. Bu 90 dakikanın kamuoyunda günlerce gündemde kalmasının en büyük sebebi ise Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun’un, hakem Deniz Ateş Bitnel’e gösterdiği kırmızı kart olmuştu.



Bitnel’in kısa bir süre önce Trabzonspor yerel medyasından bir internet sitesine, “Trabzonspor’a büyük oyun oynandı. Yardımcılarımdan şüpheliyim” açıklaması, ciddi yankı uyandırmıştı. Genç hakem, iddia olunan bu sözleri Fanatik aracılığıyla yalanlayıp, “Asla böyle bir röportajım olmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.