MHK Başkanı: Deniz Ateş Bitnel'in konuşmasını çarpıtıp, sızdırmışlar

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Ateş Bitnel'le görüştüğünü belirterek, "Röportaj vermedim, sözlerimi çarpıtıp, sızdırmışlar" dediğini ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklamalarla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

2015-2016 sezonunda oynanan ve Galatasaray-Trabzonspor (4 kırmızı kart çıkmıştı) maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'in Trabzonspor Taraftar Derneği'nde, "Yardımcılarım yönlendirilmişti, beni hataya sürüklediler" dediği iddia edilmişti.

"Disiplin Kurulu'na göndereceğiz"

MHK Başkanı Namoğlu, "Kendisiyle konuştum. Derneğe gitmiş bir şeyler söylemiş ancak bana 'söylediklerimin bir bölümü doğru, büyük bölümü yanlış aksettirilmiş' diyor. Yanlış yaptı, böyle bir ortamda derneğe gidip bu konuları konuşması kadar yanlış bir şey olamaz. Kendisine bunu söyledim.



'Röportaj vermedim, sözlerimi çarpıtıp, sızdırmışlar' diyor. Bizden önceki dönemin olayı; biz yazılı savunmasını istedik. Verdiğinde Disiplin Kurulu'na göndereceğiz. Kararı onlar verecek" dedi.

"Hakemlikten men edileceğine inanmıyorum"

Yusuf Namoğlu, "Kendisi adına üzüldüm. 'Yardımcılarım yönlendirildi demedim' diyor. Sadece üzgün olduğunu, yalnız bırakıldığını söylemiş. Disiplin Kurulu yazılı savunmasına bakacak, hatalı bulursa yıl cezası verecek. Maçlarda görev alamayacağı için otomatik olarak klasman düşecek.



Ancak ben, kendisine hakemlikten el çektirileceği yönünde bir ceza verileceğine inanmıyorum. Hakemlikten men cezası almaz. Böyle bir ortamda gidip, o maçla ilgili konuşması, ki bu dost sohbeti de olsa yanlıştı" ifadelerini kullandı.