Mehmet Demirkol'dan Ivan Bebek yorumu: Deniz Ateş Bitnel'e çok mu yüklendik acaba, bizi affeder mi?

Fanatik gazetesi yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, dün oynanan Braga - Fenerbahçe maçında, hakem Ivan Bebek’in kötü yönetimini eleştirip, Ocak ayındaki Galatasaray - Trabzonspor maçındaki kararlarıyla uzun süre konuşulan hakem Deniz Ateş Bitnel’e seslenerek ‘’Bizi affeder mi?’’ dedi. Demirkol, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde teknik direktör Vitor Pereira'nın hakemle atışarak tribüne gönderilmesinin de mağlubiyette etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un, kötü yönetimi nedeniyle Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kırmızı kartı alıp Bitnel'e göstererek ender görülen sahnelerden birine imza attığı maçın ardından, Mehmet Demirkol, canlı yayında Deniz Ateş Bitnel’in taklidini yaparak dikkat çekmişti.

Demirkol’un bugün (18 Mart 2016) ‘’Hakem ve Pereira’’ başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İlk gol yaklaşık 1 metre ofsayt. Penaltıya yol açan akın yarım metre ofsayt. Üstüne 2-1’le skor yeterken, oyuna Kadlec’i alan amatörlük...

İlk gol yaklaşık 1 metre ofsayt. Penaltıya yol açan akın yarım metre ofsayt. Topal penaltı olmaması için her şeyi yapıp başarılı olduğu pozisyonda çalınan penaltı değil. Penaltı olsa bile sarıyı, ikinci sarı kartı gerektirecek bir şey yok. Topal -Fenerbahçe’nin en soğukkanlı, sağduyulu ve en formda, en efektif oyuncusu - dışarıda. Deniz Ateş Bitnel’e çok mu yüklendik acaba? Bizi affeder mi?

Bir facia yaşandı

Bakın dün çok ciddi bir hakem faciası yaşandığı açık. Hem de çok. Topal atıldığı anda Fenerbahçe belki skor olarak turu geçer durumdaydı. Ancak oyun aklını kaybetti Fenerbahçe. Oyunu tutması olanak dışıydı. Çünkü hocası dahil bu takımın tek aklı o. Çünkü, Pereira dahil hemen herkesin hakemle kavga ettiği sahadan atılma uçurumunda dans ettiği ve hocanın düştüğü uzatma dakikalarında aklı başında kalan tek adam Mehmet Topal’ın şahane pası Fenerbahçe’yi hayata bağladı. Her topu ayağına isteyip sonra da ezip kaptırmayı bir alışkanlık haline getiren Nani’yi zorla koşturan bu ara pası, onun ortası ve Alper’in güzel vuruşuyla bittiğinde Sarı-Lacivertliler büyük bir beladan kurtulmuşlardı aslında.

Hayır skordan bahsetmiyorum. Hayır Braga’nın golünde 1 metrelik ofsaytı göremeyen ya da ters kararlar veren hakem ekibinden de bahsetmiyorum. Fenerbahçe’nin kurtulduğu bela, bunca tecrübeye rağmen çığrından çıkan sinirli amatörlüktü. Fenerbahçe kendisini zorla sıkıntıya sokmuşken Topal ayakta kalan adamdı yine. Ancak korkunç hakem performansı onu dışarı atınca iş imkansızlaştı.

Atamadığı için kaybetti

Kura çekildiğinden bu yana söylüyorum. Fenerbahçe bu turu kaybederse yenildiği için değil, atamadığı için kaybeder. Bunun sebebi de Volkan ve Alper’in bireysel planları dışında bir hücum taktiğinin olmayışı. Ancak topu ileride tutamazken, Braga’nın da hızlı top çevirme yeteneği devreye girince başka bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Bu tedirginlikle Fenerbahçe savunması kendisini geri attı takım boyu uzadı.

Bu Fenerbahçe’nin yegane silahının elden gitmesi demekti. Üzerine hakem ve onun yol açtığı sinir eklenince imkansızdı.

İşte o sinir ikinci yarıya Souza ya da Topal’dan birini çıkarmayarak başlayan, üstüne 2-1’le skor yeterken oyuna Kadlec’i alan amatörlük.