T24 LogoT24 Logo
Spor

"Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Bitnel sezonu kapattı, FIFA kokartını da kaybedebilir!"

TFF hakem gözlemcileri, Bitnel’e 6.4 notunu verdi

23 Şubat 2016 10:51

Galatasaray-Trabzonspor maçında çıkardığı 4 kırmızı kartla ve Trabzonsporlu Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesiyle tartışma konusu olan hakem Deniz Ateş Bitnel’in notu 6.4 oldu. Bu not sezonun en kötü notu oldu. Hürriyet'ten Kenan Başaran'ın haberine göre, bu da Bitnel'in sezon sonuna kadar bir daha maç almaması demek. Bu kadar uzun süre maç alamayacak Bitnel, daha yeni taktığı FIFA kokartını da kaybedecek.

"Bu kadar süre maç alamayan bir hakemin de klasman düşmesi kaçınılmaz" yorumu yapılan Bitnel, Süper Lig kategorisinde yer alan ‘üst klasman hakem’ statüsüne düşürse burada da kalması pek kolay olmayacak.

ETİKETLER

hakembitnelsalih dursunkırmızı kartfifa kokartıkaybedebilir

İlgili Haberler

Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kart dünya basınında

İngiliz, İspanyol ve Alman basını olayı manşetlerden duyurdu

Salih Dursun'un heykeli dikilecek!

Salih Dursun Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta hakem Deniz Bitnel'e kırmızı kart göstermişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24