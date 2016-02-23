"Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Bitnel sezonu kapattı, FIFA kokartını da kaybedebilir!"

Galatasaray-Trabzonspor maçında çıkardığı 4 kırmızı kartla ve Trabzonsporlu Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesiyle tartışma konusu olan hakem Deniz Ateş Bitnel’in notu 6.4 oldu. Bu not sezonun en kötü notu oldu. Hürriyet'ten Kenan Başaran'ın haberine göre, bu da Bitnel'in sezon sonuna kadar bir daha maç almaması demek. Bu kadar uzun süre maç alamayacak Bitnel, daha yeni taktığı FIFA kokartını da kaybedecek.

"Bu kadar süre maç alamayan bir hakemin de klasman düşmesi kaçınılmaz" yorumu yapılan Bitnel, Süper Lig kategorisinde yer alan ‘üst klasman hakem’ statüsüne düşürse burada da kalması pek kolay olmayacak.