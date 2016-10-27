Hakem Deniz Ateş Bitnel: Trabzonspor'a oyun oynandı

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kötü yönetimi ve gösterdiği dört kırmızı kart ile eleştirilerin hedefi olan hakem Deniz Ateş Bitnel, "maçtan bir gün önce yan hakemlerinin değiştiğini ve Trabzonspor'a oyun oynandığını" söyledi.

Trabzon’un yerel basın kuruluşlarından Son Kale Trabzon'dan Asım Turan’a konuşan Bitnel “Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirilmeleri sonucu oldu. Bu maç ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm” ifadelerini kullandı.

"Söylediklerine yorum katılmamıştır"

Yayınlanan görüşmeyi Facebook sayfasından paylaşan Turan şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi haklı olarak Deniz Ateş Bitnel bu zamana kadar neredeydi, neden bir basın toplantısı düzenlemedi, neden bu kadar bekledi gibi sorular var ve biz bu soruların hepsine cevaplar aldık ve bu cevapların takdirini siz büyük değerli taraftarlarımıza bırakıyoruz. Söylediklerine hiçbir şekilde yorum katılmamıştır tamamen kendi sözleridir."

"Trabzonspor'a oyun oynandı"

"Deniz Ateş Bitnel'in görüşme boyunca devamlı olarak tekrarladığı cümle; ben Galatasaray-Trabzonspor maçında birlikte görev aldığım yardımcıların hiç biriyle daha önce çalışmadım ve benim yardımcılarım sebepsiz yere bu maçtan bir gün önce bir anda değiştirildi. Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirilmeleri sonucu oldu. Bu maç ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm. Kesinlikle bu maçta yan hakemlerin talimat aldığına inanıyorum ve beni günah keçisi yaptılar"

"TFF sahip çıkmadı"

"Bu zamana kadar beklememin sebebi; merkez hakem komitesi başkanı 1 yıldır benimle birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini söylüyor ancak her defasında da beni oyalıyordu. TFF bana hiçbir şekilde sahip çıkmadı, hiçbir şekilde çağrılarıma aramalarıma cevap alamadım. Ta ki; eşim yaşanan olaylar sonucu genel müdür olarak çalıştığı bankadan benim yüzümden çıkarılıp, 6 yaşında ki çocuğum psikolojik tedaviye başlayana kadar. Bu kadar şey üst üste gelince ve her şekilde benden habersiz gelişen bu oyunlar sonucu mağdur olan ben olunca dayanamayıp konuşma kararı aldım. Basın toplantısı düzenleme gibi bir şansım yok daha doğrusu bana bu şansı verecek cesaret kimsede yok!"

"Son dayanağım Trabzonspor"

"Son dayanağım benimle birlikte mağdur olmuş olan Trabzonspor gibi büyük bir camiadır. Bu camianın ve Trabzon halkının doğruyu göreceğine adım gibi eminim."