3 büyük takım taraftarına operasyon; 200 adrese baskın, 82 gözaltı var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili olaylara karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların da aralarında bulunduğu 82 kişi gözaltına alınırken, 200 adrese baskın düzenlendi. Eski Çarşı grubu tribün lideri Alen Markaryan, GençFenerbahçeliler lideri Sefa Kalya ile Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin de gözaltında. İçişleri Bakanı Muammer Güler, operasyonun taraftar grupları içerisinde organize suç faaliyetinde bulunanlara yönelik olduğunu söyledi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, üç büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik, 1 yıl süren telefon ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda Beşiktaş tribün liderlerinden Alen Markaryan ile Genç FB lideri Sefa Kalya'nın da arasında bulunduğu 82 kişiyi gözaltına aldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl saha içi ve dışı olayların yaşandığı Fenerbahçe- Galatarasay maçından sonra taraftar gruplarını takibe aldı.

Ekipler, 1 yıl boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftan gruplarını takip altına aldı. Yapılan çalışmada, taraftar grupları içinde etkin olan isimlerin organize suç örgütü faaliyeti içerisine girdikleri belirlendi. Taraftar gruplarındaki bu kişilerin haksız maddi kazanç elde ettikleri, tehdit olaylarına karıştıkları da saptandı.

Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyonu yürütülüyor. Şu ana kadar 69 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Çarşamba gecesi de sahaya girerek olaylara karıştıkları iddiasıyla 29 kişiyi gözaltına almış, 29 kişi sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Muammer Güler'den ilk açıklama

Taraftarlara “Haksız maddi kazanç sağlamak”, “tehditte bulunmak”, “organize suç faaliyetinde bulunmak” suçlamaları yöneltildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, operasyonun taraftarlar içinde organize suç faaliyetinde bulunanlara yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Güler, “Operasyon, taraftar grupları içerisinde organize faaliyetlerde yer alanlara yönelik bir operasyondur. 6222 sayılı kanun kapsamında olmayan operasyondur. İşin içinde organize bir boyut olmasına yönelik bir operasyondur. 96 hedefe yönelik operasyonda 69 kişi gözaltına alındı" diye konuştu.

Olaylı Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Güler, “502 kişilik taraftar grubunun sahaya girdiği ilk tespitlerde yer aldı” dedi.

Alen de gözaltına alındı

Gözatına alınanlar arasında Beşiktaş Çarşı grubunun liderlerinden Alen Markaryan da var. Polisler, sabah saatlerinde Markanyan'ın Üsküdar'daki evine geldi. Alen Markanyan polisler arasında evden çıkarıldı. Neden gözaltına alındığına yönelik soruya Alen Markanyan, "bilmiyorum" yanıtını verdi. Markanyan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fenerbahçeliler lideri Sefa Kalya ve Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin da gözaltına alındı.

G.Saray'da da gözaltı

Galatasaray'da Stat Bilet Dağıtım Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Baydur da bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bu gelişme sonrasında Türk Telekom Arena'da Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan ve Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan, bilet işlerinden sorumlu diğer isimlerle olağanüstü toplantıya girdi.

Gözaltındakiler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da taraftar gruplarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilenler arasında Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı'nın eski lideri Alen Markaryan da yer aldı.