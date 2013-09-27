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Muammer Güler: Taraftar gözaltıları organize suç örgütüne yönelik

Güler: Tribünlerde organize bir eylem ve örgütlü suç söz konusu. Özel yetkili savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltılar bu kapsamda yapılmıştır

27 Eylül 2013 13:22

 

İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul’da taraftar gruplarına yönelik bu sabah başlatılan operasyonun 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası’yla  ilgili olmadığını, gözaltıların organize bir suç örgütünün varlığıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, bu sabah taraftar gruplarına düzenlenen, 69 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın eski lideri Alen Markaryan , Genç Fenerbahçeliler grubunun tribün lideri Sefa Kalya ve  Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in de aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasıyla ilgili bilgi veren Bakan Muammer Güler, operasyonunu 6222 sayılı Sporda Şiddet Kanunu’yla ilgili olmadığını belirtti.

Bakan Güler, “Operasyon, taraftar grupları içerisinde organize faaliyetlerde yer alanlara yönelik bir operasyondur. 6222 sayılı kanun kapsamında olmayan operasyondur. İşin içinde organize bir boyut olmasına yönelik bir operasyondur. Özel yetkili savcıların soruşturması kapsamında 96 hedefe yönelik operasyonda 69 kişi gözaltına alındı" diye konuştu.

Olaylı Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Güler, “502 kişilik taraftar grubunun sahaya girdiği ilk tespitlerde yer aldı” dedi.

 

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