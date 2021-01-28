Olay TV'nin kapatılmasının ardından iş insanı Hüseyin Köksal'ın KRT'yi satın aldığı iddia edildi

T24 Haber Merkezi

Kapatılan Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal ile KRT TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş arasında ön protokol anlaşması yapıldığı ve işsiz kalan 180 Olay TV çalışanının artık KRT TV çatısı altında görev yapacağı belirtildi. İki kanal yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

T24 Haber Merkezi'nin edindiği bilgiye göre, Hüseyin Köksal ile KRT'nin başındaki Ali Fırat Atabaş arasında görüşmeler sürdüğü ve aralarında ön protokol anlaşmasının yapıldığı bildirildi. Görüşmelerde yapılan ön protokole göre KRT çalışanlarının 6 ay daha maaş alacağı iddia edildi.

KRT kaynakları, Olay TV'nin muhasebe görevlilerinin, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren KRT TV'nin hesaplarını incelemek için kanalda olduğunu ve kanal yönetiminin satışla ilgili bugün çalışanlara açıklama yapacağını açıkladı. KRT'de şu an için 80 çalışanın olduğu biliniyor.

Kapatılan Olay TV ile KRT arasında görüşmeler sürerken, devir işleminin 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacağı, KRT TV'nin tüm ekipmanlarıyla birlikte Olay TV'nin Kağıthane'de bulunan ofisine taşınacağı belirtiliyor. Öte yandan Olay TV ve KRT TV yönetimi tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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KRT'nin açılımı nedir ve ne zaman kuruldu?

KRT TV 7 Eylül 2014 tarihinde Rizeli iş insanı Ahmet Kopuz tarafından kuruldu. Ancak KRT TV sahibi Didem Duyum olarak biliniyordu. Kanalın ilk adı "Karadeniz TV"ydi. Daha sonra kanalın yayın amacı değiştirilerek "Kültür TV" oldu. Dolayısıyla KRT açılımının "Kültür Televizyonu" olduğu ileri sürülüyor.

Olay TV, 30 Kasım 2020'de yayın hayatına başladı; 26 günün sonunda kapatıldı

İş insanı Cavit Çağlar'ın yüzde 100 hissesi bana ait dediği Olay TV, merkezinin İstanbul'a taşınmasının ardından 26 gün sonra kapandı. Kanalın hükümet baskısıyla kapatıldığı iddia edildi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanal karartılmadan hemen önce canlı yayında yaptığı açıklamada "Cavit Bey baskı için iktidarı işaret etti. 30 Kasım'da ortaya çıkan bir kanalı kimin hedef alacağını herkes biliyor. Yayın lisans sahibi Cavit Bey. Hüseyin Köksal bir arayışa geçti. Çeşitli görüşmeler yapıyor" demişti.

Sarılar, "Bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti" dedi; ekran karartıldı

Süleyman Sarılar Olay TV'nin ekranının karartılmasından hemen önce gazeteci aynı zamanda kanalda ana haber sunan Nevşin Mengü'ye 25 Aralık 2020'de canlı yayında açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktık. Çünkü Türkiye, müthiş bir kutuplaşmanın içinde, bunu her alanda yaşıyoruz. Siyaseten bu kadar kutuplaşmış bir ülkenin medyası da kutuplaşmıştı. Bir grup iktidar, bir grup muhalefet yapıyordu, gerçekler biraz ortadan kaybolmuştu. Biz yayına başladığımızda tek ölçümüz olacak demiştik: Haber. Eğer haberse her haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, gizlemeden verecektik, verdik, vermeye devam ettik. Ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti.”

Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: Kanalın lisansı elimde; başka bir ekiple tekrar başlayabilirim

Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar ise kanalın kapanmasının ardından şöyle konuşmuştu:

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. . Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar, "Kanalın lisansı elimde, uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim” diye konuşmuştu.

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