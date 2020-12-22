Olay TV kapanıyor; yeni patronla yeni kanal gündemde

T24 Haber Merkezi

İş insanı Cavit Çağlar'ın "yüzde 100 sahibi benim" dediği Olay TV'nin kapanması gündemde.

HDP Grup Toplantısı'nın yayınlanması nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen Olay TV'nin kapanacağı konuşuluyor. Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Çağlar'ı arayıp isim listesi vererek; yeniden yapılanma istediği iddia edildi.

30 Kasım'da yeni ekiple yayın hayatına başlayan ve Çağlar'ın sahibi olduğu kanal yerine başka bir kanalla yola devam etme arayışının sürdüğü öğrenildi.

T24'ün öğrendiği bilgiye göre ise Olay TV ile yolların ayrılması nedeniyle yeni kanal görüşmeleri yapılıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda yeni logo ile yola devam edilecek

Çalışanları toplayıp konuşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Cavit Çağlar'la yolların ayrıldığını doğruladı ve "Bu ekip aynen devam edecek. Bir medya grubunu satın aldık. Şimdiki binamızda aynen devam edeceğiz" dedi. Ancak satın alınan medya grubunun adı açıklanmadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cavit Çağlar'ı arayıp liste mi verdi?

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bir diğer iddia ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanalın patronu Cavit Çağlar'a bir isim listesi gönderdi ve yeniden yapılanma talep etti. Çağlar, bunun üzerine kanalı kapatma kararı aldı.

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık da iş insanı Cavit Çağlar'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle şirketlerine el konulmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ahmet Şık, "Saray Rejimine rüştünü ispatlamış bazı Kanal 7 çalışanları, Saray görevlilerince televizyon kanalına yönetici (=kayyım) olarak atanmak istendi. Çağlar talepleri kabul etti ancak ortağı Hüseyin Köksal reddetti. Saray tarafından belirlenen Kanal 7, Ülke TV ve Star’dan seçilen kayyımların Olay TV’nin mevcut yöneticilerinin yerine görevlendirilmeleri istendi. Yayın yönetmeninden, Ankara temsilcisine, haber merkezi yöneticilerine kadar herkesin işten çıkarılması istendi" diye yazdı.

Hüseyin Köksal, Olay TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Trabzonlu iş insanı.

25 Aralık'ta kapanacağı belirtilen Olay TV'de çalışanlar ise gelişmeler karşısında tedirgin.