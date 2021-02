26 gün sonra kapanan Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Sarılar: Cavit Çağlar ağır baskı altında olduğunu söyledi

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Olay TV'nin kapandığını açıkladı. Sadece 26 gün yayın yapabilen kanal, Sarılar'ın açıklamasının ardından karardı.

Sarılar, canlı yayında yaptığı açıklamada "Cavit Bey baskı için iktidarı işaret etti. 30 Kasım'da ortaya çıkan bir kanalı kimin hedef alacağını herkes biliyor. Yayın lisans sahibi Cavit Bey. Hüseyin Köksal bir arayışa geçti. Çeşitli görüşmeler yapıyor" dedi.

Sarılar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Olay TV'nin bütün yayın hakları Cavit Çağlar'da. Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için birlikte yola çıktılar. Türkiye'nin kutuplaşmış ortamında herkese eşit mesafede yayın için birlikte bir araya geldiler. Hüseyin Bey Cavit Bey'le ortaklığını sonlandırma kararı aldı.



Olay TV ekibi





"Yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti"

Sarılar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktık. Çünkü Türkiye, müthiş bir kutuplaşmanın içinde, bunu her alanda yaşıyoruz. Siyaseten bu kadar kutuplaşmış bir ülkenin medyası da kutuplaşmıştı. Bir grup iktidar, bir grup muhalefet yapıyordu, gerçekler biraz ortadan kaybolmuştu. Biz yayına başladığımızda tek ölçümüz olacak demiştik: Haber. Eğer haberse her haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, gizlemeden verecektik, verdik, vermeye devam ettik. Ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti.”

Tarafsız bir yayıncılık yaptıklarını belirten Sarılar, “Bizim bu yayıncılık anlayışımız başta ciddi bir kabul görmüştü. Yayınlarımız buna tanıktır, herkese dönüp arşive bakacak, tarafsızlığın ve eşit mesafenin örnekleriyle dolu. Herkese, her siyasi partiye, her inanca, her gruba, her kesime eşit mesafede duracağız dedik” ifadelerini kullandı.

Bütün partilere eşit durduklarını dile getiren Süleyman Sarılar, “Bizim ekranımızda AK Partili, İYİ Partili, CHP'li, HDP'li yöneticiler, siyasetçiler bir araya gelebildi. Çünkü biz kimseyi kavga ettirme derdinde değildik. Geldiler kendi fikirlerini rahatlıkla anlattılar. Böyle bir platform olduk”

"Hüseyin Köksal ortaklığı sonlandırma kararı aldı"

Nevşin Mengü'nün “Olay TV'nin patronu kim o konuda bir kafa karışıklığı oldu. Cavit Çağlar var, Hüseyin Köksal var, anlaşılan bir anlaşmaları var ve o anlaşmanın bozulduğunu mu anlıyoruz bu noktada sorusu üzerine Sarılar, şu yanıtı verdi:

“Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Yüzde 100 hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin bey, Cavit beyle ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık.”

"Cavit Çağlar iktidardan baskı gördüğünü söyledi"

Cavit Çağlar'ın iktidardan baskı gördüğünü söylediğini aktaran Sarılar, "Cavit bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dedi. Hatta kendisine burada hepimizin yerine gelecek ve Olay TV'yi götürecek insanlar listesi sunulduğunu da söyledi. 'Başka bir gazetecilik anlayışı ve başka bir gazeteci kadrosuyla yola devam et baskısı görüyorum' dedi" şeklinde konuştu.

"Hüseyin Köksal yeni bir arayışa girdi"

"Şimdi baskılara boyun eğmeyen Hüseyin Köksal yeni bir arayışa girdi" diyen Sarılar, "Olay TV'yi bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor, çeşitli platformları deniyor. Dolayısıyla burada çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada özgür haberciliğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzleyicilere kendi özgürlükleri için habercileri takip etme çağrısı yapan Sarılar, “Birazdan ekranımız kararacak ama bizi izleyenlere bir şey söylemek istiyorum, bu bizim özgürlüğümüz değil sizin kendi özgürlüğünüz adına sahip çıkmak için, medyada özgür habercileri mutlaka takip etmeliler. Biz izleyicimizle bir yerde buluşacağız, bizi takip edin diyoruz. Birazdan ekranımız kararacak. Bizi siyaha düşürmek için baskı yapanlar utansın, bizim ayıbımız değil bu” ifadelerini kullandı.

Cavit Çağlar: Yayınlar beni rahatsız etti

Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar ise kanalın kapanmasının ardından şöyle konuştu:

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. . Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Baskı yapıldığı iddia edilmişti

HDP Grup Toplantısı'nın yayınlanması nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen Olay TV'nin kapanacağı konuşulmuştu. Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürülmüştü.

