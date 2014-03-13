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Okmeydanı cinayetini DHKP-C üstlendi

DHKP-C, dün çıkan çatışmada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Karamanoğlu'nun silahlı saldırıları sonucu öldüğünü duyurdu

13 Mart 2014 20:40

 

DHKP-C, dün Berkin Elvan’ın cenazesi ardından çıkan çatışma sonucu Burak Can Karamanoğlu’nun hayatını kaybetmesine yol açtıklarını kabul etti.

DHKP-C’ye yakınlığıyla bilinen “Halkın sesi tv” adlı bir internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada dün yaşananlara ilişkin olarak “Cepheliler tarafından AKP’nin Seçim Koordinasyon Bürosu yakılarak tahrip edildi. Saldıran akrep aracına taranarak karşılık verildi” denildi. Sürecin devamında “AKP’lilerin silahlanarak devrimcilere saldırdığı” ileri sürülen açıklamada, “Cepheliler bu saldırı karşısında silahlanarak karşılık verdi ve çatışmada sivil faşistlerden biri öldü, ikisi de yaralandı” ifadesi kullanıldı.

DHKP-C’ye yönelik davalarda örgüte yakınlığıyla anılan “Halkın sesi tv” sitesinden yapılan açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

"Dün Berkin’ini uğurlayan Cepheliler şehidinin hesabını sormak için sokaklardaydı. Barikatlar yeniden kuruldu. Mobesenin üstünde bulunan üç kamera kırıldı. Cepheliler tarafından Örnektepe'deki iki seçim bürosu ayrıca Talatpaşa'da bulunan üç katlı AKP Seçim Koordinasyon Bürosu yakılarak tahrip edildi. Seçim Koordinasyon bürosundan geriye sadece binanın iskeleti kaldı.”

“Saldıran akrep aracına taranarak karşılık verildi. Bunun ardından AKP’nin eli sopalı eli satırlı çeteleri halka ve devrimcilere saldırdı. Bu saldırı Cephelilerin inisiyatifiyle püskürtüldü. AKP’nin çeteleri kaçıp polislerin, akrep araçlarının arkasına sığındılar. Bunun ardından AKP’li sivil faşistler silahlanarak devrimcilere saldırdı. Cepheliler bu saldırı karşısında kendilerini ve halkı savunmak için silahlanarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada sivil faşistlerden biri öldü ikisi de yaralandı.”

 

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