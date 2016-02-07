Okan Bayülgen'in canlı yayınlanan programında bir kadın üstünü çıkararak sahneye atladı

Okan Bayülgen'in Star TV'de canlı yayımlanan DaDa isimli programında bir seyirci üstünü çıkararak sahneye atladı.

Yayını kesmeyen Okan Bayülgen, eylem yapmak isteyen kadının üstünü örterek canlı yayına aldı ve eylemciye yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Bir eylem yapmak istiyorusun. Gayet iyi anlıyorum. Hem benim programım hem Beyazıt Öztürk'ün programı bu konuda kullanılabilir bir alan. Ama onunda benimde bununla başa çıkmamız lazım. Protesto haklarının korunmasından yanayım. Soyunarak mı protesto etmek istiyorsun? Bence evet. Bunun da arkasındayım ama ben bu kanalı korumak zorundayım, ben başına gelebilecek olanlardan dolayı seni de korumak zorundayım.

Eğer kabul edersen bu eylemi Türkiye'nin sosyal ve siyasal problerinden sorumlu olan insanların yani köşe yazarlarının siyasetle uğraşan gazetecilerin geldikleri yerlerde yap. Bu çok problemli ülkenin gece 01:00'de yayımlanan bir eğlence programı.

Hiç kimse ne yapacağını anlamadı. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Benim güvecem altındasın. Hiçbir sorun yok."

Şu bu o haber portalının haberine göre, Okan Bayülgen'in programı bir anda yayına giren bir kız seyirci soyundu. Soğukkanlılığı elden bırakmayan Okan Bayülgen, kıza sarılarak uygunsuz görüntü vermesini engelledi. Gayet sakin ve anlayışlı bir tavırla ortamı sakinleştiren ünlü şovmen yayını da kesmedi.