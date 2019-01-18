Okan Bayülgen: Şaka yaptım şaka

Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy’la önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. "Seksi bıraktım" sözleri hatırlatılan Bayülgen, "Şaka yaptım, şaka" dedi.

TIKLAYIN - Okan Bayülgen: Bütün kötülüklerin anası seks, bıraktım, çok rahatım

Bayülgen, verdiği bir röportajında muhabirin, "İnsanın yaş aldıkça tek eşli olması daha mı kolay oluyor ya da sevişme içgüdüsü azalıyor mu?" sorussuna, "Seksi bıraktım" diye yanıt vermesi gündem olmuştu. "Bütün kötülüklerin anası seks" diyen Bayülgen, "Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" diye konuşmuştu.

Bayülgenin açıklamaları sonrası konuya ilikşin olarak pek çok ünlü isim yorumda bulunmuştu.Nöro-psikiyatr Haydar Dümen de Bayülgen üzerinden kadınları uyararak, “İnanmasınlar bu sözlere, dümen yapıyor çakal" demişti.

Sefgilisiyle birlikte önceki akşam Nişantaşında görüntülenen Bayülgen, kendisine, "Seksi bıraktım” açıklaması hatırlatınca “Şaka yaptım, şaka” diye konuştu. Bayülgen daha sonra “Beni rahat bırakın, sokakta konuşmuyorum” dedi.