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ÖHD’li Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli için sosyal medyada kampanya

Demir ve Acinikli 6 Nisan'da tutuklanmıştı

19 Mayıs 2016 00:41

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) 43 gündür tutuklu bulunan avukat Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli için sosyal medyada “ÖHD’li avukatlara özgürlük” kampanyası başlatıldı.

ÖHD’li avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli, 6 Nisan'da İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki savunmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ÖHD'li avukatlar, Demir ve Acinikli'nin tutukluluğuna itiraz etmek için İstanbul 5.Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verilmiş ancak  talepleri reddedilmişti.  

Ramazan Demir, sokağa çıkma yasağı sırasında Cizre’de yaşananları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığı gerekçesiyle, Ayşe Acinikli da cezaevlerinde siyasi tutuklu müvekkilleriyle görüştüğü için tutuklanmıştı. Acinikli ve Demir için Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri tarafından sosyal medyada “ÖHD’li avukatlara özgürlük” kampanyası başlatıldı.

İşte o twetler:

 

 

 

 

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