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ÖHD’li avukatlar Sinan Zincir ve Raziye Turgut serbest bırakıldı

ÖHD’lilere yönelik mart ayında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, avukatlardan ikisi tutuklanmıştı

11 Mayıs 2016 20:51

Rabia Çetin

 İstanbul’da mart ayında Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı çıkartılan ÖHD İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir ve ÖHD üyesi Raziye Turgut bugün İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. ÖHD’li avukatlar serbest bırakıldı. Dava 22 Haziran’da görülecek.

 Savunmasına Tahir Elçi’yi anarak başlayan ÖHD’li Zincir, “Hiçbir irade bizi zindanlar ile ıslah etmeye kalkışmasın. Bizi öldürmekle, bizi katletmekle,  bizi  diri diri yakmakla ıslah edemeyenler, bize diz çöktüremeyenler faşizmin zindanları ile bizi denemeye kalkmasın” dedi. “Biz ölümü yenen bir geleneğin mirasçılarıyız. 12 Eylül işkencehanelerinde, Diyarbakır zindanlarında faşizme ve zulme karşı direniş destanları yazanların yoldaşlarıyız” dedi. Zincir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Cizre'de vahşet bodrumunda katledilen Mehmet Tunç’un yoldaşlarıyız. Cizrede cenazesi günlerce sokak ortasında kalan Taybet ananın evlatlarıyız. Pir Seyid Rızanın, Pir sultan Abdalın torunlarıyız. Bu zulme boyun eğmiyoruz,  diz çökmüyoruz  faşizmi biz yargılıyoruz.” 

ÖHD ve TUAD-DER  yöneticisi Raziye Turgut da şöyle konuştu:

“Klasik bir savunma yapmayacağız. Kürt halkının haklılığını anlatmaya geldik. Kürt halkı yüzyıllardır asimilasyon politikaları ile karşı karşıya. İnkar ve imha politikaları karşısında Kürt halkı direngen olmuşlardır. Kürtler işkenceler cezaevlerinde tutsak edilerek terbiye edilmek isteniyor. Bolu Cezaevleri’nde amcamı ve tutsakları ziyaret ettiğim için müvekkillerimi savunuyorum. İddianamede yer aldığı gibi 2011 yılından beri değil 1992 yılından beri cezaevlerine giderim. Hakikat arayışımın bir arayışı olarak politik dava avukatı olmanın haklılığını ve gururunu yaşıyorum. Faşizmin kirli zihniyetiyle ilk olarak cezaevlerinde tanıştım ama bu durum cezaevleriyle sınırlı kalmadı. Devrimci bir Kürt avukat olmanın insan hakları aktivisti olmanın tabi ki bir bedeli var.“

Zincir ve Turgut’un konuşmalarının ardından avukatların savunmasına geçildi. Savcı mütalaasında avukatların serbest bırakılmasını talep ederken mahkeme de avukatların serbestliğine kararını verdi. 

Cizre’de yaşananları AİHM’e taşıyan ÖHD’li Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli de geçen ay tutuklanmıştı.

Duruşmayı, ÖHD'li ve ÖHD'li avukatların yanı sıra bölge barolarından gelen avukatlar da izledi.

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