OHAL kararnamesiyle TSK'dan ayrılan pilotlara dönüş yolu açıldı

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile darbe girişimi sonrası 248 savaş pilotunun atılmasıyla yaşanan büyük açığın kapanması planlanması dikkat çekti. 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK), herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi durumunda TSK'da görevlendirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 671 Sayılı KHK ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na geçici maddeler eklendi. Buna göre, daha önce herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile yeniden subay atanarak TSK'da görevlendirilebilecek. Bu subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak.

Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan TSK'dan ayrılanlar, atandıkları yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları da kesilecek. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanlar, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmeyecek ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanacak. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih ise yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme de yapılmayacak.

Yükümlülük 15 yıl

KHK ile daha önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilecek. Pilotaj eğitiminde başarılı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanların bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dahil edilecek.

671 Sayılı KHK, dış kaynaktan pilot subay teminine ilişkin düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre, en az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, TSK'da hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, diğer şartları sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda istihdam edilebilecek. Ancak bunlar için deneme süresi 3 yıl olacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde TSK'dan ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmayacak.

Hava Harp Okulu'na yeni öğrenciler

TSK'nın pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu'na da geçici maddeler eklendi. Buna göre bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile Hava Harp Okulu'nun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Bu öğrencilerin Hava Harp Okuluna geçişine ilişkin usul ve esaslar ise Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.