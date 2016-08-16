Hava Kuvvetleri'nde son durum: Bir koltuğa 0.8 pilot düşüyor

Darbe girişimi sonrası 248 savaş pilotunun atılmasıyla yaşanan büyük açığın nasıl giderileceğinin yanıtı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş, “Yeni pilot alımı ve bir vesileyle TSK’dan ayrılmış olanların yeniden TSK’ya kazandırılmasıyla ilgili düzenleme 671 sayılı KHK ile yapılmıştır” dedi. Darbe girişimi sonrası TSK'daki pilot sayısı düştü. Dünyada koltuk sayısı/pilot sayısı oranı 1/1.5 olarak kabul edilirken. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, Türkiye’de ise bu oran 1/0.8’e düştü. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri ihtiyacın karşılanması için kapsamlı bir çalışma hazırladı.

TÜRK Hava Kuvvetleri’nin (TKH) pilot açığının kapatılması için üretilen formüller, OHAL kapsamında çıkarılacak 4’üncü kararname olan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlıkları sırasında gündeme geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın önerileri arasında, en önemli kaynak, sayıları 700’ü bulan, Hava Harp Okulu mezunu olup pilot olmayan teğmen ve üsteğmenler. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, 671 sayılı KHK’da Türk Hava Kuvvetleri’nin pilot ihtiyacının karşılanması için gerekli düzenlemeler olacağını söyledi. Kurtulmuş, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pilot açığının kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılmış, yeni pilot alımı ve bir vesileyle TSK’dan ayrılmış olanların yeniden TSK’ya kazandırılmasıyla ilgili düzenleme 671 KHK ile yapılmıştır” dedi.

Oran 1/0.8'e düştü

Edinilen bilgiye göre Hava Kuvvetleri’nden 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle atılan savaş pilotu sayısı 248 oldu. Bu durum, mecburi hizmet bitince özel sektöre geçmek için ayrılan ya da emekli olan pilotlara ilişkin rakamla birleşince önemli bir açık ortaya çıktı. Dünyada koltuk sayısı/pilot sayısı oranı 1/1.5 olarak kabul ediliyor. Türkiye’de ise bu oran 1/0.8’e düştü. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri ihtiyacın karşılanması için kapsamlı bir çalışma hazırladı.

Bu çalışmada şu öneriler yer aldı:

Hava Kuvvetleri'nin önerileri

"Hava Kuvvetleri’nde halihazırda Harp Okulu mezunu teğmen ve üsteğmenlerin sayısı 700’ü buluyor. Bu subaylar, sağlık raporları gibi nedenlerle uçuş okuluna gidemedikleri için piyade gibi sınıflarda. Kendilerine yeni şans tanınsın, kriterlere uygun olanları uçuş eğitimine alalım.

"Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden endüstri, elektronik, havacılık ve uzay bilimleri ile bilgisayar bölümlerinden ara sınıf öğrencileri Milli Savunma bünyesindeki Harp Okulu’na alınsın.

"15 yıl olan mecburi hizmet 18’e çıksın. 25 yıl olan emeklilik süresi de 18’e indirilsin. Böylece pilotlar, 15 yılı doldurur doldurmaz ayrılmayıp emekliliği beklemeye teşvik edilmiş olur.

"Sivil üniversitelerin uçuş bölümlerinden öğrenci alıp savaş pilotu eğitimine tabi tutabilir.

"ABD’de muharip pilotlar, özel sektöre geçseler bile sürekli harbe hazır tutuluyor. Uygulama çerçevesinde özel sektöre geçen Hava Kuvvetleri pilotları, iki ayda bir hafta seferberlik görev emri gibi savaş uçaklarıyla uçuş yapabilir. Böylece olağanüstü haller için her daim hazır olan bir yedek kuvvet yaratmak mümkün. Bu önerinin hayata geçmesi, özel sektörün insafına bırakılmamalı, yasal zorunluluğa dönüştürülmeli.

Önceli 250 subayda

Hükümette yapılan değerlendirmede, sağlık raporu gibi gerekçelerle uçuş okullarına gidemeyen Harp Okulu mezunlarına bir şans verilmesi önerisi ön plana çıktı. Bu yöntemle, yaklaşık 250 subayın hızlı bir şekilde uçuş ekibine katılması mümkün olabilecek. Bu da darbe girişimi nedeniyle ortaya çıkan açığın kapatılması anlamına geliyor. Hava Kuvvetleri’ndeki pilot ihtiyacı açısından yapısal sorunların giderilmesi amacıyla diğer önerilerin de dikkatle incelendiği bildirildi.

Beştepe'ye brifing verdiler

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili şu bilgileri de paylaştı: “Zaman zaman ilgili güvenlik birimlerinin temsilcileri Bakanlar Kurulu’na brifing verirler. Hem Sayın Genelkurmay Başkanı hem MİT Başkanımız, Bakanlar Kurulu üyesi olmadıkları halde davet edilerek kendilerinden iç ve dış güvenlikle ilgili konularda bilgi alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’in sunumları çerçevesinde Türkiye’nin iç ve dış tehditleri masaya yatırıldı, atılacak adımlar, alınacak tedbirler tespit müzakere edildi. Türkiye’yi işgale hazırlama teşebbüsünün ardından darbecilerle ilgili yapılan çalışmalar hem de FETÖ’nün tamamıyla ortadan kaldırılması, devletim kurumlarından kazınıp atılması için gerekli adımların neler olduğu üzerinde durulmuş yapılanlar tartışılarak yol haritası açık şekilde paylaşıldı.

"Çengelköy’de şehit olan İsmail Canbaz Hasan’ın (Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz), TC vatandaşlığı şehadetinden sonra kendisine verilmiştir.”