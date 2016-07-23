OHAL kararnamesiyle kapatılan dernek, okul ve vakıfların illere göre listesi

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede; önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nca darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu.

Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı. OHAL kararnamesiyle kapatılan dernek, okul ve vakıfların il il listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak