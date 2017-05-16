'Oğuz Güven'i tutuklama' kararından: "Kamyon biçti" denerek savcıların sonlarına ilişkin gönderme yapıldı!

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle 12 Mayıs'ta gözaltına alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Yargıç Akın Gürlek de tutuklama kararında, "söz konusu tweet ile FETÖ soruşturması dosyalarında görev yapan savcıların akıbetinin bu olacağının gösterildiğini" iddia ederek, "bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapıldığını" öne sürdü.

Oğuz Güven hakkında, 10 Mayıs’ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili habere ilişkin, kısa süre sonra değiştirilen anons tweeti nedeniyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Güven, Cuma 12 Mayıs sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmış, ardından gözaltı süresi 7 güne uzatılmıştı.

Cumhuriyet gazetesi internet sitesi cumhuriyet.com.tr, Başsavcı Alper’in trafik kazasında feci şekildeki ölümünü, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti" tweetiyle duyurmuştu. Tweet, kısa süre sonra silinmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, Sabah gazetesi silinen tweet'e rağmen Cumhuriyet gazetesinin "hedef" gösterdi. Gazeteci Nedim Şener silinen tweeti Twitter’dan paylaşarak, "Sevgili Orhan Erinç büyüğümüz, şu başlığı atan hayvanı Cumhuriyet çatısı altında tutmayın” diye yazmıştı.

Gözaltı 4 gün sürdü

Güven 4 günlük gözaltı sürecinin ardından dün savcılık ifadesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Celal Sarıdere, ifade işleminin ardından Güven'i örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklama istemiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güven'e destek vermek amacıyla CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve çok sayıda gazeteci Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Güven, savcı Sarıdere'ye verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"55 saniye sonra silindi"

"Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir. Kesinlikle 'Başsavcıyı kamyon biçti' şeklinde tweet girilmek istenmemiştir. Söz konusu tweet girildikten 55 saniye sonra kaldırılıp 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi' şeklinde düzeltilmiştir. Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir. Söz konusu tweetle ilgili haberin içeriği birlikte incelendiğinde herhangi bir şiddet çağrısı, terör örgütünün övülmesi, amacı ya da teşvik söz konusu olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu olay kapsamında suç kastımın olmadığı anlaşılacaktır.”

“Üzüntümü dile getirdim”

“Haber içeriğinde başsavcının vefatından duyduğum üzüntüyü dile getirerek duygularımı ve ayrıca FETÖ yapılanmasına karşı düşüncelerimi de aktardım. Hemen akabinde 'insanlık utancı' şeklinde tweet attım. Ayrıca suça konu tweetin altına Emre Uslu ve Tuncay Opçin gibi firari FETÖ/PDY sanıklarının yorumlarından duyduğum rahatsızlığı belirtmek üzere 'FETÖ'cü Emre Uslu'dan kazada ölen başsavcı için skandal sözler' şeklinde internet sitemizde haber geçip, içeriğinde de başsavcının şehit olmasına sevinenleri ağır biçimde eleştirdik. Suçlama konusu haberle ilgili yaklaşımımız bu içerikle değerlendirilmesiyle daha doğru şekilde yorumlanacaktır. Bu nedenle attığım tweetlerin tümüyle değerlendirilip yapılan haber içeriklerinin birlikte göz önüne alınarak atılı suçların amaçlanmadığı anlaşılacaktır. Dosyaya sadece silinen tweeti koyup haberin kendisini ve daha sonra yaptığımız haberleri almazsanız yanlış anlaşılma olabilir.”

“Sık kullanılan bir deyim”

“Trafik kazalarına ilişkin haberlerde 'TIR biçti, kamyon biçti' deyimi çok sık kullanılmaktadır. Bunda hiçbir kötü niyet yoktur. Şu da hatırlanmalıdır ki günlük attığımız tweet sayısı 200-300 arasıdır. Bu kadar çok sayıda tweet ve internet medyasındaki rekabetin getirdiği acelecilikte böyle yanlışlıkların olabileceği göze alınmalıdır. Merhum başsavcının ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcımız olması daha da acele etmemize neden olmuştur. Hiçbir suç işleme amacımız yoktur. Tüm haberlerimize bakıldığında merhum başsavcıya ilişkin en ufak kötü niyetimizin olmadığı ortaya çıkacaktır.”

"Tutanak gerçeğe aykırı"

Güven'in İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda savunma yapan Cumhuriyet gazetesinin avukatı Tora Pekin, soruşturmanın başlatılmasına ilişkin tutanağı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Yasemin Baba tarafından tutulduğunu anımsattı. Tutanağa konu edilen tweetin 1 dakikadan daha az yayında kaldığını ifade eden Pekin, “Bu kadar kısa bir süre içerisinde tutanak tutulamaz. Bir internet yayını ile ilgili olarak tutanağın geçerli olması için tutanağın suça konu yayının ekinin olması gerekir. Yasemin Baba tarafından tutulan tutanakta böyle bir ek yoktur. Tutanağın gerçeğe aykırı olduğunu kanıtlayan en önemli husus belirtilen eklerden birinin çıktısının alınmasının imkansız olmasıdır” dedi. Avukat Pekin, haberde böyle bir ifade olmadığına dikkat çekerek, “Tweetin birileri tarafından ekran görüntüsü alınmış ve dosyaya girmesi mümkün olmuştur. Haberin dosyaya girmesi imkansızdır. Bu şekilde bir haber yoktur. Savcı Yasemin Baba hiç görmediği bir haberi görmüş gibi tutanak tutmuş ve soruşturma başlatmıştır” dedi.

"Gönderme yapıldı"

Yargıç Akın Gürlek de kararında, "söz konusu tweet ile FETÖ soruşturması dosyalarında görev yapan savcıların akıbetinin bu olacağının gösterildiğini" iddia ederek, bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapıldığını öne sürdü. Habercilik anlayışında 'biçti' ibaresinin haberin ses getirmesi için kullanılabileceğini kaydeden Gürlek, suçlama konusu tweet'te vurgu yapılmasından çok 'FETÖ' hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne geleceği şeklinde toplumda algı oluşması için bu ibarenin özellikle seçildiğini ileri sürdü. Olası cezalandırma sonucu 1.5 yıldan 7.5 yıla hapsi ön gören örgüt propagandası suçu için adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını iddia eden Gürlek, söz konusu tweetin altında yapılan yorumlarla ilgili soruşturmanın devam ettiğinden delillerin toplanmakta olduğunu kaydetti.

"Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok"

Tutuklanan Oğuz Güven kararın ardından, "Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok" açıklamasında bulundu. Oğuz Güven Metris Cezaevi'ne sevk edildi.