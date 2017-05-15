Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven tutuklandı!

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle 12 Mayıs'ta gözaltına alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Güven savcılığa verdiği ifadede, söz konusu başlığın kendisi tarafından atılmadığını söyledi.

Editöre kazaya ilişkin, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper’in aracını kamyon biçti” olarak tweet atmasını söylediğini anlatan Güven, “Ancak ‘Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ şeklinde tweet girmiştir. Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve hız faktörü göz önünde bulundurularak biran önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir” dedi.



"55 saniye sonra kaldırıldı"





Söz konusu yanlış tweetin atıldıktan sadece 55 saniye sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, “Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir” dedi. Haberin içeriği incelendiğinde herhangi bir şiddet çağrısı ya da terör örgütünün övülmesi amacı olmadığının ortaya çıkacağını söyleyen Güven, “Tüm haberlerimize bakıldığında merhum Başsavcıya ilişkin en ufak kötü niyetimizin olmadığı ortaya çıkmaktadır” dedi.



Güven savcılığa verdiği ifadenin ardından, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Güven'e destek vermek amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve çok sayıda gazeteci Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Radikal, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Sözcü ve son olarak Cumhuriyet gazetesinde yayın yönetmenliği yapan Oğuz Güven'in "kaçma şüphesi bulunduğu" iddiasıyla gözaltı süresini 7 güne uzatarak 'terör örgütü propagandası' ve 'kişinin hatırasına hakaret'le suçlaması yöneltmişti.

Cumhuriyet.com.tr, daha sonra haberin başlığını "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi" şeklinde değiştirmişti.

15 Mayıs 2017 - Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

Tweete yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma

Savcılık, ayrıca haber tweetinin altına yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin 12 yazar ve yöneticisi 6,5 aydır, gazeteci Ahmet Şık ise 4 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Yazar ve yöneticiler "FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle cezaevinde tutuluyor.

Tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri hakkında geçtiğimiz ay 436 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamede, gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ile gazetenin yazarlarından Aydın Engin’in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘anayasal düzene karşı suçlar’ ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ceza artırımını öngören düzenlemesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.