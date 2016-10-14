"Öğretmenlerinin ihraç edilmesini protesto eden öğrencileri okul müdürü sorguya çekti" iddiası

Öğretmenlerinin ihraç edilmesini oturma eylemi yaparak protesto eden Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul müdürü tarafından sorgulandığı iddia edildi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, norm fazlası denilerek 71 öğretmenin sürgün edilmesini oturma eylemi yaparak protesto eden proje okullardan Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri sorguya alındı. Bu konuda bilgi almak için aradığımız okulun Müdür Başyardımcısı Ahmet Levent devlet memuru olduklarını belirterek herhangi bir açıklama yapmalarının mümkün olmayacağını söyledi.