T24 LogoT24 Logo
Eğitim

"Öğretmenlerinin ihraç edilmesini protesto eden öğrencileri okul müdürü sorguya çekti" iddiası

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri bugün dersleri protesto etti

14 Ekim 2016 18:45

Öğretmenlerinin ihraç edilmesini oturma eylemi yaparak protesto eden Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul müdürü tarafından sorgulandığı iddia edildi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, norm fazlası denilerek 71 öğretmenin sürgün edilmesini oturma eylemi yaparak protesto eden proje okullardan Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri sorguya alındı. Bu konuda bilgi almak için aradığımız okulun Müdür Başyardımcısı Ahmet Levent devlet memuru olduklarını belirterek herhangi bir açıklama yapmalarının mümkün olmayacağını söyledi.

ETİKETLER

Kadıköy Anadolu lisesiKadıköy Anadolu lisesi öğrencileriAhmet LeventÜst aklınız kimöğretmenihraç

İlgili Haberler

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından atama tepkisi

“Okulumuzdan 70'ten fazla öğretmenimizi görevden alıp tasfiye edecekler"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24