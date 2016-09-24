Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından atama tepkisi

Milli Eğitim’de norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmenlere yönelik atamaların bu yıl uygulanmasıyla birlikte İzmir’in gözde okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nde 58 öğretmenin başka okullara atanacak. Tepki çeken uygulamanın aynısı Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki öğretmenler için de yapılacak. Kadıköy Anadolu Lisesi’nin mezunları, 70’ten fazla öğretmenin başka okullara atanmasına tepki gösteriyor.

Pazartesi günü saat 16:00’da başta mezunlar olmak üzere öğretmen, öğrenci, velileri okul önüne çağırarak durumu protesto edeceklerini duyuran Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları, yayımladıkları açıklamada, “Bir araya gelip okulumuz için ne yapacağımıza karar vermezsek artık anılarımız dışında KAL'dan geriye ne kalacak?” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarının yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiyenin önde gelen kamu okullarından Bornova ve Kadıköy Anadolu liseleri gibi okullarda öğretmenlere eğitim öğretim yılı başladığında haber verildi.

“Okulumuzdan 70'ten fazla öğretmenimizi görevden alıp tasfiye edecekler!

“İstanbul Erkek, Kabataş, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, Kadıköy Fen, Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Ankara’dan Atatürk Lisesi vd gibi Türkiye'nin en başarılı liseleri geçtiğimiz sene proje okulu olarak hukuksuz bir biçimde Milli Eğitim Bakanına bire bir bağlanmış ve proje okulu ilan edilmişti. Hiçbir yasa yahut yönetmelik uygun olmayan bu İdari düzenlemeyi takip eden 01.09.16 tarihli MEB Yönetmeliği ile şimdi de okullarımızı kimliksizleştirmek için öğretmenlerimizi okuldan sürgün ediyorlar. Bu duruma karşı mutlaka sesimizi yükseltmek ve bir araya gelmek zorundayız. Asıl talaş şimdi!

“Aldığımız duyuma göre bu tasfiye süreci önümüzdeki hafta itibariyle hız kazanacağından başta mezunlar olmak üzere öğretmen, öğrenci, veli tüm martıları 26 Eylül Pazartesi günü saat 16:00'da okulun önüne çağırıyoruz! Bir araya gelip okulumuz için ne yapacağımıza karar vermezsek artık anılarımız dışında KAL'dan geriye ne kalacak?!”