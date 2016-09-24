T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından atama tepkisi

“Okulumuzdan 70'ten fazla öğretmenimizi görevden alıp tasfiye edecekler"

24 Eylül 2016 18:00

Milli Eğitim’de norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmenlere yönelik atamaların bu yıl uygulanmasıyla birlikte İzmir’in gözde okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nde 58 öğretmenin başka okullara atanacak. Tepki çeken uygulamanın aynısı Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki öğretmenler için de yapılacak. Kadıköy Anadolu Lisesi’nin mezunları, 70’ten fazla öğretmenin başka okullara atanmasına tepki gösteriyor. 

Pazartesi günü saat 16:00’da başta mezunlar olmak üzere öğretmen, öğrenci, velileri okul önüne çağırarak durumu protesto edeceklerini duyuran Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları, yayımladıkları açıklamada, “Bir araya gelip okulumuz için ne yapacağımıza karar vermezsek artık anılarımız dışında KAL'dan geriye ne kalacak?” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarının yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiyenin önde gelen kamu okullarından Bornova ve Kadıköy Anadolu liseleri gibi okullarda öğretmenlere eğitim öğretim yılı başladığında haber verildi.

“Okulumuzdan 70'ten fazla öğretmenimizi görevden alıp tasfiye edecekler!  

“İstanbul Erkek, Kabataş, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, Kadıköy Fen, Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Ankara’dan Atatürk Lisesi vd gibi Türkiye'nin en başarılı liseleri geçtiğimiz sene proje okulu olarak hukuksuz bir biçimde Milli Eğitim Bakanına bire bir bağlanmış ve proje okulu ilan edilmişti. Hiçbir yasa yahut yönetmelik uygun olmayan bu İdari düzenlemeyi takip eden 01.09.16 tarihli MEB Yönetmeliği ile şimdi de  okullarımızı kimliksizleştirmek için öğretmenlerimizi okuldan sürgün ediyorlar. Bu duruma karşı mutlaka sesimizi yükseltmek ve bir araya gelmek zorundayız. Asıl talaş şimdi! 

“Aldığımız duyuma göre bu tasfiye süreci önümüzdeki hafta itibariyle hız kazanacağından başta mezunlar olmak üzere öğretmen, öğrenci, veli tüm martıları 26 Eylül Pazartesi günü saat 16:00'da okulun önüne çağırıyoruz! Bir araya gelip okulumuz için ne yapacağımıza karar vermezsek artık anılarımız dışında KAL'dan geriye ne kalacak?!”

ETİKETLER

Bornova Anadolu LisesiKadıköy Anadolu LisesiAsıl talaş şimdi

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açığa alınan öğretmenlere uyarı!

20 binin üzerinde öğretmen için soruşturma açılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24