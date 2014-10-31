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Yaşam

Öğretmenlere takviye kurs uygulamasında 1000 lira ek ücret

Maliye, MEB'in teklifini kabul ederse, hafta sonları ve ders dışı saatlerde ek ders verecek öğretmene aylık 1000 tl 'ye varan ek gelir gelecek

31 Ekim 2014 15:09

Aylık 19 saat takviye kurs veren öğretmene 1000 TL ek ücret gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından talimatı doğrultusunda öğretmene ek ders ücreti için maliye çalışma başlattı.

 

'Ek ders ücreti verilecek'

 

Takvim'de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, dershanelerin kapatılması kararının alınmasının ardından öğrencilerin takviye ders uygulaması için okullarda ücretsiz kurs uygulamasının planlandığını ve öğretmenlere de bu kurslara gelmelerine teşvik edecek bir ücret verilmesine karar verildiğini söyledi. Öğretmenlerin bütün eğitim-öğretim dönemi boyunca hafta sonu okullarda çalışmaları için mevcut ek ders ücretinin 8 tl olduğunu ve bunun öğretmenlere cazip gelmediğini belirten Bakanlık yetkilileri, "Biz öğretmene ayda en az 750- 1000 tl arasında ek ders ücreti verilmesini istiyoruz" dedi.

 

19 saat ders imkanı

 

Ek ders ücretinin sadece takviye kurslarına katılan öğretmenleri mi yoksa hafta içi diğer derslere de giren tüm öğretmenleri mi kapsayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Maliye, MEB'in teklifini kabul ederse, hafta sonları ve ders dışı saatlerde ek ders verecek öğretmene aylık 1000 tl 'ye varan ek gelir gelecek. Karı-koca öğretmen olan ailelerin ise bütçelerine aylık 2 bin tl' ye yakın katkı gelmesi bekleniyor. Öğretmenler, toplam 40 saate kadar ders verebilecek. Böylece okulda haftada 21 saat derse giren bir öğretmen, 19 saat de takviye kursunda ders verebilecek.

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