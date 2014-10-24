Erotik filmleri ortaya çıkan öğretmen okuldan kovuldu

Kanada’nın Montreal kentinde öğretmenlik yapan 73 yaşındaki Jacqueline Laurent-Auger, gençlik yıllarında erotik filmlerde rol aldığı öğrencileri tarafından fark edilince çalıştığı okuldan kovuldu.

Montreal’in en prestijli okullarından biri olan Jean de Brebeuf kolejinde tiyatro dersleri veren Laurent-Auger, öğrencilerinin internette 40 yıl önce oynadığı filmlerinden kesitler bulması nedeniyle zor günler geçirdi. Temmuz ayında okul yönetimi öğretmene kontratının yenilenmeyeceğini bildirdi.

Laurent Auger 60’lı ve 70’li yıllarda rol aldığı bu filmler nedeniyle işine son verilmesi hakkında, “Genç bir aktris olarak para kazanmak için çevirdiğim filmlerdi. Birisini 50 yıl önce yaptığı şeyler için kapının önüne koyma fikri aptallık. Bu beni sinirlendiriyor” dedi.

Okul yönetimi Laurent-Auger’i kovmalarının sebebi olarak filmlerin ortaya çıkmasının ardından sınıfta ‘hassas bir atmosfer’ oluşturmasını gösterdi. Ne var ki öğretmenin artık öğrencilerine rol model olamayacağını iddia eden okul yönetimi verdiği bu karar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Haberlerin basında yer almasıyla zor duruma düşen okul yönetimi, “Bütün bu olanlar çok farklı şekilde yaşanabilirdi” açıklaması yaptı ve Laurent-Auger’e işini geri vermeyi teklif etti.

Ancak 15 yıldır aynı okulda eğitim veren öğretmen teklifi kabul etmeden önce detaylıca düşünmek istediğini açıkladı.