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Yaşam

Kadın öğretmen sokak ortasında kaçırılmak istendi

Mersin’de kadın öğretmen ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından kaçırılmak istendiğini iddia etti

23 Ekim 2014 22:59

Hikmet Durgun

Eğitim Sen Mersin Şubesi, Pınar G isimli kadın öğretmenin eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmesine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan Eğitim-Sen Yöneticisi Aynur Şahin,” Üyemiz Pınar G 2 yıl önce ayrılma kararı aldığı erkek arkadaşı Murat Kılıçaslan tarafından kaçırılmak istenmesine tepki göstererek, bu olayın takipçisi olacaklarını ve olayı kınadıklarını söyledi.

Pınar G  adlı öğretmen ise 21 Ekim günü sabah saatlerinde Mezitli’de ilçesinde Atatürk Mahallesinde evimin önünde Murat Kılıçaslan tarafından kaçırılmak istenildim. Polis olaya müdahale etti. Savcılığa çıkarıldı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Daha öncede can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle koruma kararı vardı hakkımda. 2 defa koruma kararı bana çıktı. 3 aylık korumaydı. Toplam 6 ay korunuyordum. Uzaktan korumalıydı.  Tekrar korunmam için başvuru yaptım. Bu olayda polisi aradığımda emniyetin operatörü çıktı oysa polisler bana numara verdiklerinde direk bize bu numarayla ulaşabilirsin dediler”  dedi.

Kendisini kaçırmakla suçladığı Murat Kılıçaslan ve onun 2 arkadaşı hakkında davacı olduğunu ifade eden Pınar G, başına gelebileceklerden Murat Kılıçaslan ve onu serbest bırakan savcının sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

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