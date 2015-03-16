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Öğretmenden öğrencisinin boğazına falçata

Öğretmen Onur Özbek, kız öğrencinin boğazını maket bıçağıyla kesti... Başka okula müdür yardımcısı oldu

16 Mart 2015 14:49

Öğretmen Onur Özbek (35), kız öğrenci B.N.Ç.’nin (12) boğazını maket bıçağıyla kesti. “Ben bilek kesmem boğaz keserim” dediği ileri sürülen öğretmenin daha önce öğrenci yaralamaktan ceza aldığı ortaya çıktı. Öğretmen, başka okula müdür yardımcısı oldu. Mahkeme, Özbek’i 5 aya mahkûm edip cezayı ertelemedi

Ankara’da Ülkü Ahmet Duruoy Ortaokulu’nda, Fen ve Teknoloji öğretmeni olan Onur Özbek (35), iddiaya göre, kantinde oturan 3 öğrencinin yanına giderek elindeki maket bıçağıyla kız öğrenci B.N.Ç’nin (12) boğazını çizdi. Öğrencinin babası Sedat Ç. şikâyetçi oldu. Etimesgut Cumhuriyet Savcısı Ali Dikici, öğretmen hakkında ‘kasten yaralama’dan dava açtı. Davada mağdur öğrencinin arkadaşları K.S. ve B.Y. de tanıklık yaptı. Tanık öğrenciler, kanlar içinde kalan B.N.Ç’ye pansuman yaparak kanın durmasını sağladıklarını söyledi.

 

‘Tırnağım geldi'

 

Mağdur B.N.Ç. ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Arkadaşlarımla kantinde oturuyordum. Bizim derslerimize girmeyen ancak tanıdığım öğretmen yanımıza gelip ‘Ben bilek kesmem, boğaz keserim’ dedikten sonra elindeki maket bıçağını boğazıma sürdü. Kestikten sonra gitti. Olaydan önce aramızda herhangi bir konuşma veya gerginlik olmamıştı.”

Öğretmen Özbek ise ifadesinde, “Öğrencilerin üzerinde arama yaparken üstlerinde maket bıçağı buldum. Maket bıçağı cebimdeydi. Kantine gittiğimde hesabı ödemek üzere elimi cebime attım. Elime maket bıçağı geldi. Bunun öncesinde bazı öğrenciler derslerle ilgili bazı şeyler soruyorlardı. Onlara, ‘Yorgunum, cevap veremem’ gibi şeyler söyledim. Bu sırada tırnağım mağdurun boynuna geldi. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

 

Başka okula müdür yardımcısı olarak atandı

 

Yaşanan olaydan sonra öğretmenin Mamak’ta başka bir okula müdür yardımcısı olarak atandığı ortaya çıkarken, avukatı bu durumu mahkemede “Müvekkilim bu suçu işlemiş olsaydı, müdür yardımcısı yapmazlardı” diyerek müvekkilinin lehinde kullanmak istedi. Mahkemeye ulaşan sabıka kayıtlarına göre, sanık Onur Özbek’in, daha önce görev yaptığı Elbistan’da, bir öğrencisini kasten yaralamaktan ceza aldığı ve cezasının ertelendiği ortaya çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, öğretmeni 5 ay hapse mahkûm etti ve cezayı ertelemedi. Okul Müdürü Aydemir F. de ‘kamu görevlisinin suçunu bildirmeme’ gerekçesiyle 5 ay hapse mahkûm oldu. Kararın temyiz edileceği öğrenildi. Öğretmenin Facebook sayfasıysa Kurtlar Vadisi hayranlığını ortaya çıkardı.

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