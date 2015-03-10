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Taciz iddiasını soran gazeteciye: Sen neyin peşindesin?

Mersin’deki bir lisede yaşanan taciz skandalının ortaya çıkmasının İlçe Milli Eğitim Müdürü gazetecilere tepki gösterdi

10 Mart 2015 12:34

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir lisede Müdür Yardımcısı Yavuz G.'nin öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir'e soru yönelten gazeteciye Demir tepki göstererek, "Sen neyin peşindesin biz resmi görevimizi yaptık" yanıtını verdi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Demir sorumuza "Ben sana bilgi vermeyeceğim, sen zaten gerekeni yaptın bu saatten sonra bu işin telafisi yok" yanıtını verdi.

Burak Şefkat'in Evrensel'de yayımlanan haberine göre, görüşmede hayli sinirli davranan Ahmer Sefa Demir şöyle konuştu:

"İdari soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz" sorumuza ise "Sen neyin peşindesin biz resmi görevimizi yaptık. Senin görevimizi hatırlatmana gerek yok. İnceleme aşamasında olan olayı fazla indirip kaldırmaya gerek yok. Biz gerekli yerlere bilgi verdik ilgililer başlatırsa başlatacak" cevabını vererek görüşmeyi sonlandırdı.

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