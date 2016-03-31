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Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmene 90 yıl istendi

Beden eğitimi öğretmeni hakkında 4 ayrı öğrencinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı

31 Mart 2016 12:10

İstanbul Beyoğlu'ndaki Piri Reis Ortaokul'unda görevli M.C.N. (42) isimli beden eğitimi öğretmeni, derslerine girdiği kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öğretmenin 90 yıla kadar hapsi istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, okulda derslerine girdiği bazı kız öğrencileri odasına çağırarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.C.N. hakkında 4 ayrı öğrencinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan M.C.N., bir kız öğrenciyle yaşadığı problem sonrasında başına bunların geldiğini iddia etti.

Savcılık tutuklanarak cezaevine gönderilen M.C.N. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında 48 yıldan 90 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

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