Bir günde 5 şehirde 5 farklı cinsel istismar skandalı!

Karaman’daki erkek çocuklara tecavüz edilmesi ülke gündemine otururken, farklı illerden gelen cinsel istismar iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Karaman, Bursa, Kocaeli, Sivas, Antalya... Dün çocuğa cinsel istismar vakalarına bu 5 şehirden gelen haberler de eklendi.

Cinsel istismar iddialarına ilişkin haberler şöyle:

Hapisteki imama Diyanet'ten müfettiş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evli ve 2 çocuk babası imam İ.A. (32), haziran ayında ilçeye bağlı İğnebey Köyü Camisi’ne atandı. Ailesiyle köye yerleşen imam, caminin bitişiğindeki binada kız Kuran kursu açtı. 14 yaşındaki bir kız da bu kursa gelmeye başladı. Çocuğu imamla otogarda gören öğretmeni durumdan şüphelenip çocukla konuştu. Çocuk “Öğretmenle ilişki yaşıyoruz” deyince, ailesine haber verildi. Şikâyet üzerine imam 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘cinsel istismar'dan 18 Ocak'ta tutuklandı. Kaymakamlık da iddialarla ilgili müfettiş görevlendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurdu. Çocuk ailesi tarafından okuldan alındı.

'Zincirleme cinsel istismar' davasında

yaş büyütme skandalı

Antalya’da akrabası Mahmut E. (58) tarafından “sürekli cinsel istismara uğradığı” öne sürülen Ü.E’nin (14) yaşı, mahkeme kararıyla iki yaş büyütüldü. Bu değişiklikle sanığa verilebilecek en yüksek ceza 21 yıldan 15 yıla inmiş oldu. Cezanın hafifletilmek istendiğini söyleyen baba N.E, karara isyan etti.

Nüfus 3 yaş büyütüyordu

Adli Tıp, nüfus cüzdanına göre 17 Aralık 2000 doğumlu çocuğun, Temmuz 2014’teki taciz olayında 15 yaşından büyük olduğu yönünde rapor düzenledi. Nüfus Müdürlüğü ise kızın doğumunu 1997 olarak düzenleyeceklerini söyleyince savcı itiraz etti. Mahkeme de kızın doğum tarihini 1998 olarak düzenledi. Babaysa kızının gerçekte 17 Ağustos 1999 depreminde doğduğunu söyledi.

Müdür yardımcısı tacizi itiraf etti,

emniyet serbest bıraktı

Karaman’da lise öğrencisi Ş.B’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İrfan Atasever Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı M.Ç. (48), açığa alındı. M.Ç’nin kız öğrenciye “Ergenlik dönemindesin, cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilirim” dediği öğrenildi. M.Ç, serbest bırakıldı.

MEB, Karaman'daki tecavüzcü

öğretmeni ihraç etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman’da 10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılan öğretmen M.B’nin (54) meslekten ihraç edildiğini açıkladı. 600 yıla yakın hapis cezası ile yargılanması beklenen sınıf öğretmeni M.B. 20 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak.

Bir taciz haberi de Bursa'dan

Bursa’da, ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaparken bir öğrencisi ile sosyal paylaşım sitesi üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan M.G. (35) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açığa alınan ve Eğitim Bir Sen’den de atılan M.G., kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.