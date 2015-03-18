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Öğrencilerine İngilizce şarkı dinleten öğretmene 'cinsel müzik’ soruşturması!

Okul bayramında öğrencilerine İngilizce şarkı dinleten öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

18 Mart 2015 08:36

Okuma bayramında ilköğretim öğrencileriyle ‘Talk Dirty’ adlı İngilizce şarkı eşliğinde dans gösterisi düzenleyen sınıf öğretmenine ‘cinsel içerikli müzik dinletti’ denilerek soruşturma açıldı.

Karşıyaka’daki Kenan Gamsız İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Hülya Börekçi hakkında, öğrencilerine cinsel içerikli İngilizce müzik dinlettiği savıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce soruşturma açıldı.

12 Haziran 2014 akşamı Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde velililerin de katılımıyla yapılan okuma bayramında, çocukların oynamaları için çalınan “Jason Derulo Feat 2 Chainz, Talk Dirty” (Açık Seçik Konuş) şarkısı soruşturma nedeni oldu. Öğretmen Börekçi’ye 6 Mart’ta gönderilen Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu imzalı soruşturma kâğıdında, “Yasada suç sayılan fiillerin meydana geldiğiyle ilgili delillerin olduğu iddia edilmektedir” denilerek savunma verilmesi istendi.

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, ne öğretmenin ne de öğrencilerin İngilizce bildiğini, 6-7 yaşındaki öğrencilerin dans ettiği müzikte bile cinsel içerik aranmasının kasıtlı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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