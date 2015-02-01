Oğlu IŞİD tarafından infaz edilen Japon anne konuştu

IŞİD elindeki ikinci Japon rehineyi de infaz ettiğini gösteren bir video yayınlandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sorumluların adalet önüne çıkarılması için uluslararası toplumla işbirliği yapacaklarını söyledi. İnfaz edilen gazeteci Kenji Goto'nun annesi Junko İşido da, "Kenji öldü ve benim yüreğim parçalandı. Çok trajik bir ölüm, ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Elindeki ikinci Japon rehineyi de infaz eden terör örgütü IŞİD, Japon gazeteci Kenji Goto'nun öldürüldüğünü gösteren bir videoyu yayınladı.

Videoda İngilizce konuşan IŞİD militanı, Japon hedeflerine başka saldırılar düzenleme tehdidinde de bulundu.

Öldürülen Japon rehine Kenji Goto geçtiğimiz ekim ayında Suriye'de ışid militanları tarafından kaçırılmıştı. 47 yaşındaki Kenji Goto iki çocuk babasıydı.

47 yaşındaki gazeteci Kenji Goto'nun ölüm haberi Japonya'yı yasa boğdu. IŞİD'in videoyu yayınlaması sonrası basının sorularını yanıtlayan Kenji Goto'nun annesi Junko İşido, "Kenji öldü ve benim yüreğim parçalandı. Çok trajik bir ölüm, ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Anne Junko Işido sözlerine şöyle devam etti: "Oğlum hep dünyayı savaşların olmadığı bir yer haline getirmeyi istiyordu. Çocukları savaş ve yoksulluktan kurtarmayı arzuluyordu. size burda söz veriyorum ki ben onun bu çabalarını sürdüreceğim."

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Bu insanlık dışı terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. Japoya Başbakanı Abe: "Bu teröristleri asla afetmeyeceğim. Japonya sorumluların adalet önüne çıkarılması için uluslararası toplumla birlikte çalışacak" dedi.

IŞİD'in Japon gazeteci Kenji Goto'yu infaz etmesini ABD ve İngiltere de kınadı. ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD örgütünün yokedilmesi için müttefikleriyle birlikte çalışmayı sürdürüceklerini söyledi.

IŞİD örgütü Goto'yu serbest bırakmak için Ürdün'de cezaevinde bulunan Iraklı terörist Sacide er Rişavi'nin salıverilmesini şart koşmuştu.

Ürdün ise, Rişavi'yi serbest bırakmak için IŞİD'in elindeki Ürdünlü pilotun da salıverilmesini talep etmişti. Ancak yürütülen bu müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

IŞİD geçen hafta elindeki diğer Japon rehine Haruna Yukawa'yı da öldürmüştü. IŞİD'in rehin tutuğu Ürdünlü pilotun akibeti ise bilinmiyor.