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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Japon gazeteciyi infaz etti

IŞİD alıkoyduğu ikinci Japon rehine olan gazeteci Kenji Goto’yu kafasını keserek öldürdü. Japonya Başbakanı Şinzo Abe "Terörizme boyun eğmeyeceğiz" dedi.

01 Şubat 2015 12:49


Radikal İslamcı IŞİD, Kenji Goto'nun infaz görüntülerinin yer aldığı bir video yayınladı. Japon hükümeti sözcüsü Yoşihide Suga, görüntülerin “yüksek ihtimalle” gerçek olduğunu açıkladı.

Videoda Kenji Goto turuncu kıyafetler içinde dizlerinin üstünde görülüyor. Yüzü maskeli, elinde bıçak olan bir adam rehinenin yanında duruyor ve gazetecinin ölümünden Japon hükümetinin sorumlu olduğunu açıklıyor.

47 yaşındaki Japon gazeteci, geçen ekim ayında Suriye'de kaçırılmıştı. Goto, bir hafta içinde cihatçılar tarafından öldürülen ikinci Japon rehine oldu. IŞİD kısa süre önce de 42 yaşındaki Haruna Yukawa'nın infazını gösteren görüntüleri yayınlamıştı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe “Japonya terörizme boyun eğmeyecektir ve terörizme karşı uluslararası toplumun verdiği mücadelede kendi sorumluluklarına uygun davranacaktır. Teröristleri asla affetmeyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Fransa ve İngiltere hükümetleri infazı kınama açıklaması yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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