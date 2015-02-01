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Dünya

IŞİD ikinci Japon rehineyi de infaz ettiğini açıkladı

IŞİD'in elinde rehin tuttuğu Japon rehine Kenji Goto'yu infaz ettiği iddia edildi

01 Şubat 2015 00:22

IŞİD'in rehin tuttuğu Japon gazeteci Kenji Goto'yu öldürdüğünü açıklarken, Japon hükümeti olayın araştırıldığını söyledi.

IŞİD daha önce Haruna Yukawa'yı infaz etmiş ve Ürdün'deki idam mahkumu Sacide Rishawi'nin takas edilmesi halinde Kenji Goto'yu serbest bırakacağını açıklamıştı.

IŞİD, turuncu elbise giydirilen ve dizleri üzerine çökmüş Japon rehineler Haruna Yukawa ve Kenji Goto Jogo’nun görüntülerini 20 Ocak’ta yayınlamıştı.

Görüntülerde, arkasında çöl, elinde bıçak, üstünde siyah kıyafeti ile İngiliz John olarak tanınan IŞİD üyesi, İngilizce konuşarak, Japon hükümetinin Ortadoğu’dan 8 bin 500 km uzaklıkta olduğu halde ABD öncülüğündeki koalisyona ‘destek vermesini’ eleştiriyordu.

Rehinelerin hayatlarına karşılık Japon hükümetinden fidye olarak ‘200 milyon’ dolar istenen videoda, fidyeyi ödemek için 72 saat süre tanınmıştı.

Rehinelerden Goto serbest gazeteci olarak çalışıyordu. Afganistan’dan Afrika’ya kadar olan bölgede savaş alanlarındaki yardım çalışmaları ve çocuklarla ilgili kitabı bulunan Goto, bazı Japon medya organlarına haber aktarıyordu.

Ağustos ayında Reuters’a konuşan Goto, diğer rehine olan Yukawa’yla geçen sene tanıştığını ve onun Haziran’da Irak’a gitmesi için yardım ettiğini ifade etmişti.

 

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