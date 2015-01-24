IŞİD, Japon rehine Haruna Yukawa'yı infaz ettiğini duyurdu

IŞİD, elindeki iki Japon rehineden birini ilan ettiğini duyurdu. İnternette yayımlanan bir videoda, rehinelerden Kenji Goto, diğer rehine Haruna Yukawa'nın kafasının kesilerek infaz edildiğini söylüyor.

Videonun yayımlanmasının ardından görüntülerin gerçek olup olmadığının araştırıldığını belirten Japon hükümeti sözcüsü Yoşihide Suga, "Bu, korkunç ve kabul edilemez bir durum" dedi.

Yoga, hayatta kalan Japon rehine Goto'nun ise bir önce serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

200 milyon dolar fidye talep edildi

IŞİD, 20 Ocak'ta Yukawa ve Kenji Goto'nun görüntüsünü yayımlayarak, rehinelerin hayatlarına karşılık Japon hükümetinden "fidye olarak 200 milyon dolar" istemişti. Terör örgütünün Tokyo'ya tanıdığı 72 saatlik süre, dün sabah TSİ 07.00'da sona ermişti.