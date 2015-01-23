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Dünya
Deutsche Welle

'Oğlum sizin düşmanınız değil'

IŞİD'in Japon rehineler için tanıdığı sürenin bitimine saatler kala rehinelerden birinin annesi örgüte çağrı yaptı.

23 Ocak 2015 14:40


IŞİD örgütünün rehin tuttuğu iki Japon'dan birinin annesi Yunko Işido, cuma günü bir açıklama yaparak örgütten oğlunu serbest bırakmalarını istedi. Rehinenin annesi, "Kenyi, İslam Devleti'nin düşmanı değil" dedi.

Yunko Işido açıklamasında Japon hükümetine de seslenerek oğlunun hayatını kurtarmalarını istedi. Örgüt, hafta başında internet üzerinden yayınladığı bir videoda, gazeteci Kenyi Goto için 72 saat içinde 200 milyon dolar (170 milyon euro) fidye ödenmesini talep etmişti. Süre bugün sona eriyor.

Suriye'de kaçırılan Kenyi Goto'nun yaklaşık iki hafta önce baba olduğu açıklanmıştı. İki rehinenin durumuna dair başka bir bilgi bulunmuyor. Videodaki görüntülerinde örgütün daha önce öldürdüğü Batılı rehinelerle aynı turuncu tulumlar giydirildikleri görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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