'IŞİD'le rehine takası Türkiye sınırında yapılabilir'

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), bugün gün batımına kadar Ürdün'de tutuklu bulunan Iraklı mahkum Sacide el Rişavi'nin Türkiye sınırına getirilmemesi halinde Ürdünlü rehine pilotun öldürüleceği tehdidine bulundu.

Tehdit, YouTube'da yayımlanan ve Japon rehine Kenji Goto'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında yer aldı.Kaydın gerçek olup olmadığı henüz teyit edilmiş değil.

Japonya ses kaydı üzerindeki incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ürdün, pilot Muaz El-Kesasibe karşılığında Sacide el Rişavi'yi serbest bırakmayı önermişti.

Ancak Ürdünlü yetkililer, Kesasibe'nin sağ olduğuna dair kanıt istiyor. Ürdün Japon rehine Goto'nun durumu hakkında açıklama yapmadı.

BBC Tokyo muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, IŞİD'in Ürdün'ün teklifini henüz kabul etmeye hazır olmadığının anlaşıldığını söylüyor.

Hayes, rehine vatandaşının geleceği belirsiz olan Japonya'nın pazarlıkta seyirci konumuna düştüğüne dikkat çekiyor.

Ürdün, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alıyor.

IŞİD, Pazar günü 200 milyon dolar fidye istedikten sonra diğer Japon rehine Haruna Yukawa'yı öldürdüğünü açıklamıştı.

Salı günü yayımlanan ve Goto'ya ait olduğu öne sürülen bir video kaydında, Ürdün'ün El Kaide üyesi olduğu belirtilen Sacide el Rışavi'yi serbest bırakması için 24 saati olduğu belirtilmişti. Video kaydında fidyeden bahsedilmiyor.

Sacide er-Rışavi 2005'te Amman'da düzenlenen, 60 kişinin öldüğü bombalı saldırıların ardından idama mahkûm edilmişti.

YouTube'da yayımlanan ve gerçekliği doğrulanmayan yeni video kaydında Ürdün'e verilen sürenin uzatıldığı anlaşılıyor.

Kayıtta, "Sacide er-Rışavi, benim hayatıma karşılık, Musul saatiyle 29 Ocak gün batımına kadar Türkiye sınırında hazır bulundurulmazsa Ürdünlü pilot Muaz El-Kesasibe derhal öldürülecek" deniyor.

Ancak son mesajda Rışavi'nin salıverilmesi halinde El-Kesasibe ya da Goto'nun serbest bırakılıp bırakılmayacağı belirtilmiyor.

Rehinelerin nerede tutulduğu ve olası bir takasın sınırın hangi noktasından gerçekleşebileceği de bilinmiyor.