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IŞİD'in elindeki meslektaşını haber yapmak için Türkiye'ye gelen Japon gazeteci, trafik kazasında öldü

Kazumi Takaya'nın eşi Hisaşi Takaya'nın Marmaray'ın yapımında görev aldığı öğrenildi

Kazumi Takaya (solda)

29 Ocak 2015 17:57

IŞİD'in elindeki Japon meslektaşı Kenji Goto'nun serbest bırakılma sürecini takip etmek için Akçakale'ye giden gazeteci Kazumi Takaya, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ürdün, Japon gazeteci ve Ürdünlü pilot karşılığında, hapisteki bir El Kaide militanını serbest bırakmayı kabul etmişti. Takasın bugün Türkiye sınırında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şanlıurfa-Akçakale karayolunun yedinci kilometresinde, Takaya’nın içinde bulunduğu araç, önünde ilerleyen İbrahim Halil Şikak’ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Doğan Haber Ajansı’ndaki habere göre, eski havaalanı yakınlarında gerçekleşen kazada Kasım Polat isimli sürücü hayatını kaybederken, Takaya da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IŞİD’in elindeki Japon gazeteci Goto’nun serbest bırakılacağı yönündeki söylentiler üzerine, çoğu Japonlardan oluşan gazetecilerin Akçakale Sınır Kapısı önündeki bekleyişi sürüyor.

İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Takaya'nın, terör örgütü IŞİD'in elindeki Ürdünlü pilot ve Japon gazetecinin serbest bırakılacağı yönündeki haberler üzerine Akçakale ilçesine gelen yabancı gazetecilere tercümanlık yaptığı belirtildi.

Kazumi Takaya'nın eşi Hisaşi Takaya'nın Marmaray'ın yapımında görev aldığı öğrenildi.

 

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