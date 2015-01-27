IŞİD, Japon gazeteci ve Ürdünlü pilot için 24 saat süre

IŞİD, rehin tuttuğu Japon Kenji Goto Jogo ve Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe’yi 24 saat içinde öldürmekle tehdit ettiği yeni bir video yayınladı. Videoda konuşan Jogo, elinde Kesasibe’nin fotoğrafını tutuyor ve Japonya vatandaşlarına ve hükümetine sesleniyor. Japon yetkililer, videonun gerçekliğini araştırdıklarını vurguladı.

IŞİD’e yakın Twitter hesaplarından yayınlanan videoda Jogo, “Bu benim son mesajım. Bana, benim özgürlüğüm önünde engel oluşturanın yalnıza Ürdün hükümeti olduğu söylendi. Japon hükümeti tüm siyasî baskısını Ürdün hükümetine uygulasın. Çok az zaman kaldı. Sajida'yla ben değişeceğim. Bunda anlaması zor ne var? O 10 yıldır mahkum ve ben yalnızca birkaç aydır mahkumum. Ürdün hükümetinin değişimi daha fazla geciktirmesi, onların pilotlarının ve daha sonra benim ölümünden sorumlu olması anlamına geliyor. Yaşamak için yalnızca 24 saatim kaldı. Pilotun daha da az. Lütfen bizi ölüme terk etmeyin. Her türlü geciktirme çabası ikimizin de öldürülmesine neden olacak. Sorumluluk şimdi Ürdün hükümetinde” ifadelerini kullanıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, IŞİD, 24 Ocak'ta yayınladığı videoda, Japon rehine Jogo'nun serbest bırakılması karşılığında Ürdün'de tutuklu bulunan Sajida al-Rishawi’nin serbest bırakılmasını istemiş ve diğer Japonya vatandaşı Haruna Yukawa'yı öldürdüklerini duyurmuştu.Terör örgütü, Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe'yi, uçağı Suriye 'nin Rakka kentinde düştüğünde rehin almıştı.