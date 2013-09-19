ODTÜ’lülerin istediği oldu; ağaçlar kesilmiyor tünel yapılacak

ODTÜ Rektörlüğü ile hükümet arasında devam eden yol krizi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, “Yol, ODTÜ Rektörlüğünün isteği doğrultusunda tünel şeklinde olacak. Tünel yer altından geçecek, hiçbir şekilde kampüsü bozmayacak, ağaç dokusuna zarar vermeyecek” açıklamalarında bulundu. Anadolu Ajansı'nın bu haberine karşılık, ODTÜ'den bir açıklama yapılarak "yolların karıştırıldığı" vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ODTÜ yerleşkesi ve orman alanlarının bulunduğu, güneyde Eymir Gölü’nü de kapsayan 4 bin 85 hektarlık alanın imar planlarının, Rektörlüğün teklif ettiği haliyle bir iki gün içinde onaylanacağını bildirdi. Bayraktar, alana ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı tekliflerinin ODTÜ Rektörlüğünün 3 Mayıs tarihli yazısıyla Bakanlığa iletildiğini söyledi.

Talebin geldiği günden itibaren üniversiteyle birlikte çalıştıklarını anlatan Bayraktar, ODTÜ planlarının, Rektörlüğün teklif ettiği haliyle bir iki gün içinde onaylanacağını belirtti. Planların, üniversitenin bütünlüğünü bozmayacak iki ana ulaşım aksını içerdiğini ifade eden Bayraktar, bunlardan birisinin Anadolu Bulvarı‘nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu kesiminden geçeceğini dile getirdi.

ODTÜ arazisinin toplamının 4 bin hektar olduğunu belirten Bayraktar, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun, 4 bin hektarlık ODTÜ arazisinin yüzde 1’ini bile kapsamadığına işaret etti. Bayraktar, “Bu yol, en az zarar verecek şekilde sınırdan geçiyor. Buradaki ağaçlar da taşınacak, yeniden dikim yapılacak” dedi. Plana ilgili tüm kurumların olumlu görüş verdiğini ifade eden Bayraktar, “Kurul kararının, Tabiat Varlıkları Komisyonu kararının olmadığı gibi eleştiriler yapılıyor. Oysa bütün hepsi alındı” diye konuştu. ODTÜ’nün kampüste teknokent, kolej gibi çok sayıda inşaat yaptığına işaret eden Bayraktar, bu alanların da planda yer alacağını kaydetti.



ODTÜ'den tünel geçecek



Planda, ODTÜ’nün doğu batı hattında ikinci bir yolun da yer aldığını anlatan Bayraktar, kampüs bütünlüğünü bozmayacak şekilde, batı-doğu doğrultusundaki tünel geçişinin onaylanacağını ifade etti. Bayraktar, şunları kaydetti: “Bilkent tarafından başlayıp, doğu batı hattında geçiş yapılacak. Planda, burası ODTÜ kampüsünü tam ikiye bölüyor gibi görünüyor. Bunu Rektörlüğün isteği doğrultusunda tünel olarak koyuyoruz. Geçiş yeraltından olacak. Kampüsü hiçbir şekilde bozmayacak, hiçbir şekilde ağaç dokusuna zarar vermeyecek. Bu çok maliyetli, yaklaşık 100 milyon. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ kampüsü korunsun diye böyle bir fedakarlığa giriyor.”



Yargıtay birimleri, İncek'e taşınacak



Kızılay’daki Yargıtay binasının tüm birimlerinin, İncek’te Anayasa Mahkemesi’nin de bulunduğu ODTÜ arazisine taşınacağını, bunun da planda yer aldığını anlatan Bayraktar, “Plan konusunda içimizde hiçbir tereddüt yok. Bununla hem yaklaşık 4 bin hektarlık alan imar planına kavuşmuş olacak hem de Ankara’nın ulaşım sorununun giderilmesinde önemli adım atılacak” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, planların onaylanmasıyla Ankara için önem taşıyan ulaşım akslarının da inşaasına başlanılabileceğini sözlerine ekledi.

T24 Notu: Taraf gazetesinde yer alan Anadolu Ajansı'nın bu haberinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, AA haberinde belirtilen yolun farklı bir yol, tartışılan yolun başka bir yol olduğu vurgulandı. ODTÜ'nün yaptığı açıklamayı okumak için tıklayınız.