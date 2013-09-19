ODTÜ 'tünelli uzlaşma' haberini düzeltti, 'yollar karıştırılıyor' dedi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Anadolu Ajansı’nın (A.A.) servis ettiği habere ilişkin bir düzeltme yayınladı. Yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı haberinde belirtilen “ODTÜ içerisinden geçirilecek yolun tünel şeklide olacağı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. ODTÜ, tünel projesini kabul ettiğini ancak, üniversite içerisinden geçirilmesi planlanan diğer yola itiraz edildiğini vurguladı.

haberi ne göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Yol, ODTÜ Rektörlüğünün isteği doğrultusunda tünel şeklinde olacak. Tünel yer altından geçecek, hiçbir şekilde kampusu bozmayacak, ağaç dokusuna zarar vermeyecek” dedi. Anadolu Ajansı’nınne göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Yol, ODTÜ Rektörlüğünün isteği doğrultusunda tünel şeklinde olacak. Tünel yer altından geçecek, hiçbir şekilde kampusu bozmayacak, ağaç dokusuna zarar vermeyecek” dedi.

Habere göre, planların, üniversitenin bütünlüğünü bozmayacak iki ana ulaşım aksını içerdiğini ifade eden Bayraktar, bunlardan birisinin Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu kesiminden geçeceğini dile getirdi.

Bayraktar, “Bu yol, en az zarar verecek şekilde sınırdan geçiyor. Buradaki ağaçlar da taşınacak, yeniden dikim yapılacak” dedi.

Plana ilgili tüm kurumların olumlu görüş verdiğini ifade eden Bayraktar, “Kurul kararının, Tabiat Varlıkları Komisyonu kararının olmadığı gibi eleştiriler yapılıyor. Oysa bütün hepsi alındı” diye konuştu. ODTÜ’nün kampusta teknokent, kolej gibi çok sayıda inşaat yaptığına işaret eden Bayraktar, bu alanların da planda yer alacağını kaydetti.

ODTÜ’den tünel geçecek

Planda, ODTÜ’nün doğu batı hattında ikinci bir yolun da yer aldığını anlatan Bayraktar, kampus bütünlüğünü bozmayacak şekilde, batı-doğu doğrultusundaki tünel geçişinin onaylanacağını ifade etti. Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bilkent tarafından başlayıp, doğu batı hattında geçiş yapılacak. Planda, burası ODTÜ kampusunu tam ikiye bölüyor gibi görünüyor. Bunu Rektörlüğün isteği doğrultusunda tünel olarak koyuyoruz. Geçiş yeraltından olacak. Kampusu hiçbir şekilde bozmayacak, hiçbir şekilde ağaç dokusuna zarar vermeyecek. Bu çok maliyetli, yaklaşık 100 milyon. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ kampusu korunsun diye böyle bir fedakârlığa giriyor.”

ODTÜ: Yollar karıştırılıyor

ODTÜ, basında yer alan bu habere karşılık, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yol hakkın bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, ODTÜ sınırları içerisinden ikinci bir yolun geçirilmesi planının olduğu hatırlatılarak, tünel projesinin farklı, diğer yol projesinin farklı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ODTÜ arazisinden geçmesi istenilen iki ayrı yol vardır. Medyaya yansıyan tartışmalarda bu iki yolun karıştırıldığı anlaşılmaktadır. ODTÜ, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun doğu sınır bölgesinden geçmesine 1994 yılından itibaren onay vermiştir. ODTÜ’nün kabul etmediği yol, Ankara BŞB tarafından 2007 tarihinde “Ankara Nazım Planı 2023” önerisine eklenen ikinci bir yoldur. Bu ikinci yol, ODTÜ Kampusunun Bilkent (YÖK) Yolu üzerindeki kapısından girerek Kampusu doğu-batı yönünde ikiye bölecek bir hemzemin yol olarak tasarlanmıştır. ODTÜ, Kampusunu ikiye ayıracak, eğitim ve araştırma binalarına ve altyapısına zarar verecek, can ve mal riski yaratacak ve doğal sit alanlarını tahrip edecek bu hemzemin yol önerisine itiraz etmiştir. Ankara BŞB’nin hemzemin yol üzerinde ısrar etmesi üzerine, ODTÜ 2007 yılında iptal davası açmıştır. Dava ilk önce bölge mahkemesinde ve Ankara BŞB’nin mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine de Danıştay’da ODTÜ lehine sonuçlanmış ve Kampusu ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edilmiştir.

ODTÜ, Ankara’nın ulaşım planı için önemi ve katkısı da tartışmalı olan bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini yaklaşık 10 yıldır ifade etmiştir.”