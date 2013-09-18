Bakanlık, ODTÜ Rektörlüğü'nün istediği yol planını onaylayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ODTÜ yerleşkesi ve orman alanlarının bulunduğu, güneyde Eymir Gölü'nü de kapsayan 4 bin 85 hektarlık alanın imar planlarının, Rektörlüğün teklif ettiği haliyle bir iki gün içinde onaylanacağını bildirdi.

Bayraktar, ODTÜ için hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı tekliflerinin rektörlüğün 3 Mayıs tarihli yazısıyla bakanlığa iletildiğini söyledi.

Arazinin yüzde 1'i bile değil

ODTÜ arazisinin toplamının 4 bin hektar olduğunu belirten Bayraktar, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yolun, 4 bin hektarlık ODTÜ arazisinin yüzde 1'ini bile kapsamadığına işaret etti. Bayraktar, "Bu yol, en az zarar verecek şekilde sınırdan geçiyor. Buradaki ağaçlar da taşınacak, yeniden dikim yapılacak" dedi.

'Bütün kararlar alındı'

Plana ilgili tüm kurumların olumlu görüş verdiğini ifade eden Bayraktar, "Kurul kararının, Tabiat Varlıkları Komisyonu kararının olmadığı gibi eleştiriler yapılıyor. Oysa bütün hepsi alındı" diye konuştu.

Tünel geçecek

Planda, ODTÜ'nün doğu batı hattında ikinci bir yolun da yer aldığını anlatan Bayraktar, kampüs bütünlüğünü bozmayacak şekilde, batı-doğu doğrultusundaki tünel geçişinin onaylanacağını ifade etti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bilkent tarafından başlayıp, doğu batı hattında geçiş yapılacak. Planda, burası ODTÜ kampüsünü tam ikiye bölüyor gibi görünüyor. Bunu rektörlüğün isteği doğrultusunda tünel olarak koyuyoruz. Geçiş yeraltından olacak. Kampüsü hiçbir şekilde bozmayacak, hiçbir şekilde ağaç dokusuna vs. zarar vermeyecek. Bu çok maliyetli, yaklaşık 100 milyon. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ kampüsü korunsun diye böyle bir fedakarlığa giriyor."

Yargıtay binaları kampüse taşınacak

Planda yer aldığı gibi Kızılay’daki Yargıtay binası tüm birimlerinin ODTÜ arazisine taşınacağını da belirten Bayraktar, "Plan konusunda içimizde hiçbir tereddüt yok. Bununla hem yaklaşık 4 bin hektarlık alan imar planına kavuşmuş olacak hem de Ankara'nın ulaşım sorununun giderilmesinde önemli adım atılacak" değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ'nün kampüste teknokent, kolej gibi çok sayıda inşaat yaptığına işaret eden Bayraktar, bu alanların da planda yer alacağını kaydetti.

Bayraktar, planların onaylanmasıyla Ankara için önem taşıyan ulaşım akslarının da inşaasına başlanılabileceğini sözlerine ekledi.