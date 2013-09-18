Erdoğan'dan ODTÜ'lülere: Siz ormanda yaşayın biz yol yapacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İlçe Belediye Başkanları toplantısında konuştu. Bugün Ankara'da bir hastanenin açılışını yapmaya giderken yolda gördüğü "Yol istemiyoruz orman istiyoruz" diye bir pankart gördüğünü söyleyen Erdoğan, pankartı asan öğrencileri eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yol protestosu

Bugün bir pankart gördüm. Yol değil orman istiyoruz diye. Böyle şey olur mu ya. Orman çok. Orman olmazsa üniversiteye gidemezsiniz. Sizleri ormanlara gönderelim. Gidin ormanda yaşayın. Onlar öyle diyor ya biz şehirlerden vaz mı geçeceğiz. Yol medeniyettir. Yolları yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yollar insanı insana ulaştırır.

Vandallar o seramikleri kırdı

Burada altgeçit yapıldı. Orada canım seramikler. Bu Vandallar ne yaptı o seramikleri yakıp yıktı. Onlar hemen yapılabilir. Ama bu milletin onu bir süre görmesi lazım, bundan ibret alması lazım. Acaba vatandaşımız ‘Bunu kimler yaptı, acaba hangi Vandallar yaptı diye soruyor mu? Bu canım canım şehrin güzelliklerini yıkanları ben 30 Mart’ta soracağım diyor mu? İşte bu önemli.

Şimdi de Taksim'de meydanda yeşil yok diyorlar

Taksim’de yayalaştırma projesinin bir etabı bitti. Şimdi de üstte yeşillik yok diyorlar. Ya daha önce orada yeşillik var mıydı? Daha önce orada araba ve egzoz vardı. Sizi o araçlardan kurtarıyoruz. Bittiğinde çevresinde gayet güzel bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Daha 90 artıyı oynayacağız.

Vandallar o sütün beyazlığını kirletmeye kalkar

Vandalların karşısında yapılanları da koruyacaksınız. Burada da güvenlik güçlerine görev düşüyor. Biz 11 yıl boyunca zora talip olduk. Ama böyle bir derdi olmayanlar da yapılanı bozmak, taş üstünde taş bırakmamak için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Süt bembeyazdır. Zerre kadar pislik sütün içine düşerse o süt saflığını kaybeder. Siz aylarca süt gibi beyaz eserler üretirseniz ama birkaç Vandal çıkar o sütün beyazlığını kirletmeye kalkar. O yüzden dikkatli olacağız.

Bugün başkan yarın başka görev

Bugün belediye başkanı olarak hizmet eden gün gelir bu teşkilatın içinde başka görevler alır. Bütün mesele o sadakat, o teslimiyet. Gün olur tekrar aynı yerde aynı görevi yapmak mümkün olur. Bir dönem dahi belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız 5 yıl içinde tecrübe edinmiştir. O tecrübe bizim için çok önemlidir. Millete küsmek yolunda darılmak kavramını tanımadık. Bugünden sonra da yanımıza yaklaştırmayız. Adaylar açıklandığında görevde olan ancak aday olmayan arkadaşlarımız hiç küsmeden çalışmalarını son ana kadar sürdürdü. Bu mücadele bizim şahsi mücadelemiz değildir. Bize makamlar değil bize millet biz de makamlara hükmedeceğiz.

Mart seçimleri büyük öneme sahip

Mart seçimleri hepsinden daha farklı bir yerde ve daha büyük bir öneme sahip. 17 Eylül’de Türkiye tarihinin çok karanlık tarihlerinden birinin 52. Yıldönümünü kalp kırıklığı ile ifa ettik. 52 yıl önce Adnan Menderes çok hazin bir şekilde idam edildi. 27 Mayıs müdahalesinin etkisi bugüne kadar sürmüştür. 11 yıl boyunca yaşadığımız bir çok sıkıntının temelinde 27 Mayıs müdahalesi ve Yassıada süreci vardır.

Yassıada'ya gidip 'el sürdürmeyiz' demişler, sen kimsin?

Yassıada ile ilgili bir proje hazırlıyoruz. Hemen hemen bitti. Adını Yassıada’nın Sivriada’nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası koyduk. Bir grup gitmiş o mahkemenin olduğu salona ‘Adının Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olmasını istiyoruz diye yazmış. Bir ayrı grup da ‘adamıza el dokundurtmayız. El sürdürmeyiz. Yassıada bizimdir’ yazmış. Sen kimsin ya. Yassıada özgürlüğün yanında olanındır.