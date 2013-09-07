ODTÜ'deki dövizli eylemcilerden biri gözaltında, diğeri aranıyor

ODTÜ'de, bir grup başörtülü öğrenciyi ellerinde dövizlerle protesto eden öğrenciler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülere yansıyan öğrencilerden bir gözaltına alınırken diğer için 'yakalama kararı' çıkarıldı.

Radikal’den Mesut Hasan Benli’nin haberine göre ODTÜ’de, bir grup başörtülü öğrenciyi ellerinde dövizlerle protesto eden öğrenciler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara polisi öğrencilerin evlerine operasyon düzenlerken, evde bulunan öğrencilerden Heyyem Yiğit gözaltına alındı. Olayın sosyal medyaya da yansıyan görüntülerinde yer alan İlknur Özcan isimli diğer öğrenci ise aranıyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, ODTÜ’de kayıt işlemleri sırasında stant açan türbanlı öğrencileri, ellerinde dövizler bulunan bir başka grup öğrenci okuldan çıkarmak istemiş, bu olaya ilişkin video kaydı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok bakan ve milletvekilinin tepki gösterdiği olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve türbanlı grubu taciz ettiği söylenen öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili görüntüde yer alan iki öğrencinin evlerine bugün akşam saatlerinde baskın düzenlendi.

Neyle suçlandıkları bilinmiyor

Avukat Deniz Özbilgin’in verdiği bilgiye göre evinde bulunan, görüntüde yer alan Heyyem Yiğit isimli öğrenci gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Diğer öğrenci İlknur Özcan ise evinde bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Radikal’e bilgi veren avukat Deniz Özbilgin, müvekkillerinden Yiğit’in şu anda Emniyet’e götürüldüğünü belirterek, “Suçlamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Müvekkilim şu anda polis otosunda emniyete götürülüyor. Gidince suçlamayı orada öğreneceğiz” dedi.

St. Petersburg’daki G20 zirvesine katılan Başbakan Erdoğan burada düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine olayı “solcuların ötekileştirmesi” olarak tarif etmiş, “YÖK gereğini yapacaktır, biz de yapacağız” demişti.

Şikayetçi oldular

Bu arada olay günü dövizli protestoyla okuldan zorla çıkarılmak istenen ve bir süre sonra kampüsten ayrılan öğrenciler de savcılığa suç duyurusunda bulunarak olay günü kendilerini protesto eden öğrencilerden şikayetçi oldu.