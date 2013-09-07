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Kılıçdaroğlu: ODTÜ'lülerin duyarlılığını dikkate alınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , ODTÜ’nün içinden geçirilmek istenilen yolla ilgili tartışmalar konusunda 'Öğrencilerin duyarlılığını hepimizin dikkate alması gerekiyor' dedi

07 Eylül 2013 20:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , ODTÜ’nün içinden geçirilmek istenilen yolla ilgili tartışmalar konusunda öğrencilerin duyarlılığının hükümet tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Eğer kurallar yasalsa söylenecek bir şey yok. Yasalar zorlanarak işlemler yapılıyorsa bu doğru değildir. Öğrencilerin duyarlılığını hepimizin dikkate alması gerekiyor. Öncelikle de hükümetin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Susam’ın kızının nikahına katılmak üzere aynı uçakla İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalanı’nda Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, uçak yolculuğunda Baykal’la Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye geri dönüşüyle ilgili konunun görüşülüp görüşülmediği sorusuna olumsuz yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sizler yazıyorsunuz. Ben de okuyorum. Bilgileri sizden alıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Baykal’la bu konuda bir görüşmeniz oldu mu sorusuna, “Yok öyle birşey” diye yanıt verdi.

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