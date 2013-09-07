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Gezi Parkı kapatıldı; Taksim'de göstericilere polis müdahalesi

Taksim Gezi Parkı, sosyal medyada ODTÜ eylemlerine destek çağrısı yapılması üzerine polis tarafından yine kapatıldı. Polis, İstiklal Caddesi'ndeki gruplara müdahale etti

07 Eylül 2013 22:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanından geçen yol projesi nedeniyle ODTÜ’lülerin sürdürdüğü eyleme destek için sosyal paylaşım sitelerinde Taksim'e çağrı yapılması üzerine Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı. Parkı boşaltan polis ekipleri Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde önlem aldı.

Parkı boşaltan polis saat 18.00 sıralarında parkı vatandaşlara kapattı. Polis ekipleri Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresinde önlem aldı.

Dünden beri sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılar sonucu bu akşam 20.00’da Galatasaray Lisesi önünde ODTÜ'ye destek için Yaklaşık 200 kişilik grup toplandı. Protestolarına önce alkışla başlayan grup ardından “Diren ODTÜ Taksim seninle”, “Polis defol Taksim bizimdir”, “ODTÜ’ye selam direnişe devam” sloganları atmaya başladı.

 

Biber gazıyla müdahale

 

Galatasaray Lisesi önündeki göstericileri dağıtan polis, İstiklal Caddesi'nde de eylemcilere yönelik biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

Ara sokaklara dağılan göstericilere, İstiklal Caddesi'nde yeniden bir araya gelerek eyleme devam etti.

Polisin göstericilere yönelik müdahalesi gece geç saatlere kadar sürdü.

 

 

Ankara yine karıştı

 

Öte yandan ODTÜ’lülerin eylemlerini günlerdir sürdürdüğü Ankara’da akşam saatlerinde yine olaylar çıktı. 100. Yıl Mahallesi’nde toplanarak belediyenin yol çalışması şantiyesine kadar yürüyen eylemciler burada barikat kurup, sloganlar atmaya başladı. Bölgede önlem alan polis, önce dağılmaları için uyarı yaptı. Uyulmayınca tazyikli su ile gruba müdahale başladı.

 

Bir polis helikopterinin de havadan denetim yaptığı bölgede gerginlik hala devam ediyor.

Bu arada Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay da bölgeye geldi. Ay, bir restoranın terasında operasyonu bizzat yönetiyor. Ankara Emniyet Müdürü’nün restoranın teras katına müşteri alınmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

 

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