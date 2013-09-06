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ODTÜ eylemine destek çağrısı Gezi Parkı’nı kapattırdı

Kadıköy'deki ODTÜ eyleminde göstericiler Gezi Parkı'na doğru yola çıkınca polis, Taksim’deki Gezi Parkı’na giriş ve çıkışları kapattı

06 Eylül 2013 22:46

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) günlerdir devam eden gerginliğin ardından sabah saatlerinde polisin TOMA’lar ve iş makineleriyle üniversiteye girmesinin ardından sosyal medyada başlayan #direnODTÜ çağrıları akşam saatlerinde giderek yayıldı.

ODTÜ’deki direnişe destek için toplanmak üzere sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine polis akşam saatlerinde Taksim Meydan, Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresinde önlem aldı. Gezi Parkı boşaltıldı, yayalara kapatıldı.

Meydanı abluka altına alan polis TOMA’larla meydanda , İstiklal Caddesinin girişinde ve AKM’nin önünde konuşlandı.

 

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