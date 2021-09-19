ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

ODTÜ Rektörlüğü'nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu'nda gerçekleşti. Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı. 5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Vakaların arttığı” kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denilmişti.

Öğrenciler ODTÜ'deki geleneği bozmayarak, Verşan Kök’ün ve yönetimin gelmediği mezuniyeti gerçekleştirdi.

TIKLAYIN - ODTÜ'de 5 öğrenci gözaltına alındı

Bazı öğrenciler gözaltına alındı

Mezuniyet töreni öncesinde çevik kuvvet polisleri kampüs kapılarını abluka altına aldı. Öğrenci kimliğini göstermeden kampüslerine girmek isteyen bazı öğrenciler gözaltına alındı. Polis kapılarda pankartları kontrol ederek bazı pankartların kampüse sokulmasına engel oldu. (Fotoğraflar: Tankut Serttaş/ Sendika.org)

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