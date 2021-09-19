ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
ODTÜ Rektörlüğü'nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu'nda gerçekleşti. Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı.
19 Eylül 2021 20:29
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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
319
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
419
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
519
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
619
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
719
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
819
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
919
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1019
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1119
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1219
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1319
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1419
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1519
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1619
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1719
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1819
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar
1919
ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar