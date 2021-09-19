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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

ODTÜ Rektörlüğü'nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu'nda gerçekleşti. Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı. 

19 Eylül 2021 20:29

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

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ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1119

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1219

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1319

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1419

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1519

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1619

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1719

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1819

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

1919

ODTÜ'de gelenek bozulmadı: Rektörlüğün katılmadığı mezuniyetten yaratıcı pankartlar

odtürektörodtü mezuniyetpankart
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